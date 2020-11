Sport, principali appuntamenti del 2021 in Abruzzo

Primo appuntamento a Pineto e Silvi, dal 29 maggio al 2 giugno, con i Campionati Nazionali di Calcio giovanile (dai 6 ai 15 anni)

CHIETI – Una vera pioggia di eventi sportivi di assoluto livello, invaderanno il prossimo anno l’Abruzzo e in particolare la città di Chieti e le sue strutture sportive, grazie alle assegnazioni di campionati assoluti che è riuscito a farsi assegnare il Comitato Regionale Libertas presieduto dal teatino Massimiliano Milozzi.

A farla da padrone sarà l’Atletica Leggera con i Campionati Assoluti Libertas su pista sia maschili che femminili che si svolgeranno tra fine giugno e inizio luglio ( data ancora da definire) allo stadio Angelini di Chieti. Sempre alla Provincia di Chieti (sono diverse le località al vaglio dei vertici regionali Libertas), sono stati assegnati gli assoluti di corsa su strada e staffette che si svolgeranno il 18 e 19 ottobre. Eventi che, tra l’altro, porteranno nella città d’Achille, tanto per rimanere ai primi due, la bellezza di circa 3.000 atleti che invaderanno festosamente la città e le sue strutture ricettive.

Sempre in Abruzzo, a Pineto e Silvi, si svolgeranno i Campionati Nazionali di Calcio giovanile (dai 6 ai 15 anni) dal 29 maggio al 2 giugno. Sempre in quelle date, ma coinvolgendo anche la città di Atri ed il suo splendido palasport, si svolgeranno i Campionati Italiani Giovanili di Minibasket. Grande lavoro aspetta, quindi, alla squadra del Comitato Libertas Abruzzese, che con la collaborazione degli enti locali, porterà le città abruzzesi e le loro bellezze al centro dell’attenzione sportiva nazionale, con gare di altissimo livello che promettono spettacolo fin d’ora. Sempre con la speranza che, la pandemia per questa estate, sia solo un brutto ricordo, perché il mondo sportivo ha pagato e sta pagando un prezzo a nostro parere troppo alto.