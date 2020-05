Notizie e dati bollettino Covid-19 in Abruzzo del 29 maggio: in attesa dell’aggiornamento 128 ricoverati in ospedale, 3 in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 29 maggio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Si riparte da 4 casi nuovi, 128 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 3 in terapia intensiva e 693 in isolamento domiciliare.

ARCHIVIO NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

AGGIORNAMENTO NEWS

Il Vice presidente della Commissione Sanità di Regione Abruzzo in quota M5S, Francesco Taglieri, ha rilevato potenziali incongruenze tra Ministero della Salute e Regione Abruzzo e dichiarato che la velocità dell’esecuzione e del responso di un tampone sono armi determinanti per contrastare l’espandersi del contagio del Coronavirus, soprattutto per ciò che riguarda il personale sanitario.

L’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha annunciato il trasferimento degli ultimi 4 pazienti ricoverati nel reparto Covid di Penne, e annunciato che per l’ospedale, che quindi tornerà all’attività ordinaria, é pronto un piano di riqualificazione perchè deve continuare ad avere un ruolo strategico nella rete ospedaliera abruzzese.

Con l’ordinanza n.66, il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, e l’assessore all’Ambiente, Nicola Campitelli hanno disposto che i dispositivi di protezione individuale (DPI) utilizzati all’interno di attività economiche-produttive per la tutela da COVID-19, quali mascherine, guanti in lattice, ed altro, sono assimilati ai rifiuti urbani, con possibilità di conferimento al Gestore del servizio pubblico, nella frazione di rifiuti indifferenziati. In caso di presenza nelle attività economiche-produttive di casi positivi al COVID-19, si applicano le vigenti disposizioni di cui all’OPGR n. 13/2020 e Circolare n. 1/2020, riferite alle utenze domiciliari positive al COVID-19,secondo un principio di precauzione, in accordo con le disposizioni dell’Autorità sanitaria e del Gestore del servizio pubblico.

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 29 MAGGIO 2020

Disponibili nel primo pomeriggio i dati della giornata odierna a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 29 MAGGIO 2020