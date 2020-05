Rocca di Mezzo, presidi sanitari donati al San Salvatore

Il Comune e la ProLoco di Rocca di Mezzo donano presidi sanitari al reparto di Malattie Infettive del San Salvatore

ROCCA DI MEZZO (AQ) – Nella mattinata di ieri 28 maggio, l’amministrazione comunale di Rocca di Mezzo (AQ) e la ProLoco del paese hanno consegnato al reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, diretto dal dott. Alessandro Grimaldi, un sanificatore ad ozono, tute sterili protettive e mascherine ffp2.

L’acquisto dei presidi è stato reso possibile grazie ad una raccolta fondi avviata tra i cittadini del comprensorio rocchigiano e all’intervento del Comune di Rocca di Mezzo. Ad incontrare l’intero staff del reparto sono stati il sindaco del paese Mauro Di Ciccio e il presidente della ProLoco Sandro Argentieri. Il gesto di solidarietà nasce dalla volontà di ringraziare i medici e gli infermieri per il duro lavoro svolto negli ultimi mesi per far fronte all’emergenza Coronavirus.