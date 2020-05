Teramo, progetto FA.C.E.: attività e laboratori a distanza

Valeri: “Il progetto prevede la realizzazione di altri due cicli di attività per il prossimo autunno-inverno, sui quali siamo già a lavoro per assicurare per tempo il massimo delle possibilità“

TERAMO – Se le misure di contrasto all’emergenza sanitaria vanno via via allentandosi, lo stesso non può dirsi per ora dei servizi educativi, che rimangono a porte chiuse in attesa di un ulteriore calo nella curva dei contagi. Ciononostante, non si cessa di essere bambini, genitori e comunità educante e così in questa direzione è andato “Io resto a casa con FA.C.E.”, le proposte a distanza via web realizzate per la città di Teramo nell’ambito dell’omonimo progetto, “FA.C.E. – Farsi Comunità Educanti”.

Promosso da Fondazione Reggio Children, il progetto è stato selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e si propone di far lavorare insieme quattro territori (Napoli, Palermo, Reggio Emilia e Teramo) per potenziare e ampliare l’accesso ai servizi educativi e di cura dei bambini di età compresa fra 0 e 6 anni. Capofila territoriale per la città di Teramo è l’Istituto Comprensivo Zippilli-Noè Lucidi, che lavora in partenariato con il Comune Di Teramo e le associazioni Teramo Children e Deposito Dei Segni.

Dopo un anno di studio del territorio, lo scorso inverno FA.C.E. ha visto in città la nascita della Piazze d’Incontro, appuntamenti settimanali per fruire di attività e laboratori dedicati alle famiglie teramane iscritte al progetto. Vista l’emergenza per la diffusione del coronavirus, in queste ultime settimane le attività hanno cambiato “veste” per essere accanto a genitori e famiglie attraverso video sul web, videochiamate e una chat online per il confronto diretto con esperti e professionisti.

“Sappiamo – è il commento in merito del dirigente scolastico Lia Valeri – di essere reduci da un momento in cui tutti, per motivi diversi, abbiamo quasi abusato dei dispositivi tecnologici. Tuttavia, abbiamo reputato giusto e importante mantenere in vita le attività anche a distanza, sia per dare alle famiglie una continuità dei percorsi già intrapresi sia perché, se è vero che i grandi hanno ripreso le attività lavorative, i più piccoli sono ancora a casa e le famiglie necessitano di essere supportate”.

Le video proposte, disponibili sul sito dell’I.C. Zippilli-Lucidi alla sezione FA.C.E., hanno coinvolto i bambini e genitori iscritti al percorso in laboratori di esplorazione aggiornati settimanalmente e suddivisi nelle seguenti tematiche:

Con un filo di luce – Atelier di esplorazione e sperimentazione per creare strutture originali e fantasiose con i materiali;

Teatro e mimesica – Scoprire il corpo come linguaggio e strumento di apprendimento attraverso i quattro elementi naturali;

Libri per crescere meglio – Un mondo di letture per bambini e adulti per stimolare la fantasia e l’empatia fra grandi e piccoli;

Fiabe in movimento – Esperienze ludico-motorie per esprimersi attraverso il movimento ed entrare, con esso, in relazione con gli altri;

Massaggio infantile: un’esperienza di profondo contatto affettivo – Spazio dedicato ai genitori dei più piccolini per conoscerli e conoscersi attraverso i sensi e il corpo.

É stato inoltre attivato “Crescere come genitori: la sfida più bella”, uno spazio di approfondimento dedicato a tematiche e problematiche legate all’emergenza sanitaria che sta colpendo il nostro paese.

“Ovviamente – conclude la Valeri – FA.C.E. non si ferma qui. Il progetto prevede infatti la realizzazione di altri due cicli di attività per il prossimo autunno-inverno, sui quali siamo già a lavoro per assicurare per tempo il massimo delle possibilità. L’emergenza sanitaria ci impone una rimodulazione, ma i contenuti e la progettualità sono di valore e per questo stiamo lavorando in modo da garantire alle famiglie l’occasione di coltivare insieme la nostra comunità educante”.