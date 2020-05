Adeguamento energetico, dalla Regione Abruzzo in arrivo due milioni

Sarà finanziata la linea di intervento rivolto alle grandi imprese, per la realizzazione di impianti di co/trigenerazione, anche alimentari

L’AQUILA – L’assessore alle Attività Produttive Mauro Febbo ha dichiarato che, grazie a economie recuperate, si andrà a destinare ulteriori risorse, pari a 2.158.068 di euro, al finanziamento del bando sull’efficientamento energetico. Nello specifico sarà finanziata la linea di intervento 2, rivolto alle grandi imprese, per la realizzazione di impianti di co/trigenerazione, anche alimentari.

Febbo ha sottolineato che nel mese di febbraio scorso sono state finanziate le prime 75 aziende, per 10 milioni di euro, nell’ambito della programmazione Fesr 2014-2020. Il bando di efficientamento energetico ha avuto un grande successo, come dimostrano le 325 istanze pervenute per le tre le linee di intervento previste dal bando.

“Sono ben consapevole – ha continuato Febbo – che vi sono aspettative su questo avviso in quanto da una parte testimonia la volontà delle aziende di rinnovare i propri impianti energetici destinati alla produzione e dall’altra l’interesse a rendere sostenibili gli insediamenti industriali per una maggiore competitività. Infatti avevo preso impegno di trovare ulteriori risorse per finanziare altre aziende ed oggi con i due milioni di euro di residui andiamo infatti allo scorrimento di una delle tre graduatorie relativo al bando”.

Febbo ha concluso dicendo che rimane l’impegno di trovare altre risorse per continuare lo scorrimento delle graduatorie sia per la linea di cogenerazione ma anche per la linea del fotovoltaico.