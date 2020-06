Notizie del 28 giugno sul Covid-19 in Abruzzo e dati: ieri zero contagi, 33 i pazienti ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva

REGIONE – Domenica 28 giugno 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 26 giugno, parlava nuovo caso, 30 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 2 in terapia intensiva, mentre gli altri 326 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I positivi erano 458, 2.466 i dimessi/guariti; 358 i positivi. Il prossimo report sarà trasmesso lunedì 29 giugno.

Il Ministero della Salute ha comnicato che, nella giornata del 27 giugno in Abruzzo non si sono registrati nuovi casi. 31 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 2 in terapia intensiva, mentre gli altri 304 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I positivi erano 338, 2.487 i dimessi/guariti; purtroppo si é verificato un decesso

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

AGGIORNAMENTO NEWS

In Italia la situazione sembra migliorare costantemente: ieri si sono registrati 8 decessi e questo é il dato più basso dallo scorso 8 marzo; preoccupa, però, la presenza di alcuni focolai.

Dalla giornata di ieri ci sono novità relativa ai matrimoni: é infatti caduto l’obbligo, per i futuri coniugi, d’indossare la mascherina durante durante la cerimonia. Gli sposi si potranno di nuovo baciare sull’altare. Il sacerdote dovrà mantenere l’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie e rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro.

Il Ministero dell’Istruzione, Lucia Azzolina, intervistato dall’Ansa all’indomani della presentazione delle misure per la ripartenza a settembre, ha spiegato che tutte le studentesse e gli studenti avranno spazi per la didattica a settembre All’interno degli Istituti il rinnovo dell’arredo scolastico potrà garantire il recupero dello spazio. Sono stati individuati circa trmila edifici scolastici dismessi a causa del calo demografico e del dimensionamento, che possono essere ripristinati. Dove necessario, saranno costruiti patti con i territori per individuare ulteriori locali fuori dal perimetro scolastico.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 28 GIUGNO 2020

[IN AGGIORNAMENTO]