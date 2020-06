XV Giornata Nazionale dell’Incontinenza, oggi incontro online

Melchiorre: “Quest’anno il 28 giugno, a causa della pandemia, non sarà possibile effettuare le consuete visite specialistiche gratuite, ma sarà comunque possibile ottenere un consulto medico telefonico chiamando il numero verde FINCOPP 8000050415”

REGIONE – Anche l’Abruzzo celebra domani, domenica 28 giugno, la Giornata Nazionale dell’Incontinenza, istituita il 10 maggio 2006, con Direttiva del Presidente del Consiglio in accordo con la FINCOPP (Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico). A partire dalle ore 10 e fino alle 12 collegandosi alla pagina FACEBOOK https://www.facebook.com/fincopp/ sarà possibile seguire in diretta streaming un incontro che vedrà coinvolti autorevoli rappresentanti di associazioni di pazienti, ordini professionali e società scientifiche sui temi dell’incontinenza.

La trasmissione è aperta ai pazienti, ai Centri che trattano le patologie del pavimento pelvico, ai professionisti della salute, alla stampa e a tutti i cittadini. Interverrà il vice-ministro della salute, Professor Pierpaolo Sileri.

“In Italia – ha spiegato il Presidente della Fincopp Abruzzo Paola Melchiorre – oltre 5 milioni di persone, inclusi bambini con malformazioni congenite, soffrono di incontinenza urinaria. La Giornata nazionale è nata per spingere le Amministrazioni pubbliche e le Organizzazioni di volontariato a focalizzare l’attenzione sui temi dell’incontinenza e più in generale dei problemi del pavimento pelvico, attraverso svariate iniziative che, con il contributo di specialisti del settore, possano aumentare conoscenza e consapevolezza del problema nella popolazione e possano favorire lo sviluppo di politiche atte ad aumentare sia il tasso di guarigione che la convivenza dignitosa con la malattia. Quest’anno il 28 giugno, a causa della pandemia, non sarà possibile effettuare le consuete visite specialistiche gratuite, ma sarà comunque possibile ottenere un consulto medico telefonico chiamando il numero verde FINCOPP 8000050415. Inoltre dalle 10 saremo in diretta Facebook nel corso della quale anche gli utenti potranno sottoporre quesiti e domande ai nostri relatori e al viceministro della Salute Sileri”.

Ma non basta, “La FINCOPP ABRUZZO, recentemente costituitasi, a causa del COVID, si è vista costretta ad annullare tutti gli eventi programmati per il primo semestre del 2020 – ha aggiunto il Presidente Melchiorre -, ma, vista l’importanza che noi, operatori, pazienti e volontari FINCOPP, attribuiamo a questa ricorrenza, vogliamo essere presenti e contribuire con una giornata di divulgazione e sensibilizzazione aperta a tutti i cittadini. Pertanto il 4 luglio, dalle ore 10.00 alle ore 24.00, sul lungomare Roma di Roseto degli Abruzzi, zona lido “La Lucciola” verrà posizionata una postazione della FINCOPP ABRUZZO per la divulgazione di materiale scientifico inerente gli scopi e le attività dell’associazione”. Saranno presenti il Presidente e i membri del Consiglio direttivo, oltre a specialisti del settore.