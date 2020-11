Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 26 novembre 2020

Notizie del 26 novembre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati: in attesa di aggiornamenti sono 676 i ricoverati, 72 in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 26 novembre prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il 25 novembre in Abruzzo si registravano 623 nuovi positivi, 9 decessi che hanno portato il totale a 831. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia 7582. I ricoverati in malattie infettive erano 676 in terapia intensiva 72, 16.284 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 26 NOVEMBRE 2020 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

Il Premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palma di Maiorca, ha dichiarato che la scuola va riaperta appena possibile per non procurare disagi in particolare ai nostri giovani. L’ipotesi è quella di riaprirla il 9 dicembre. Dopo l’incontro con il premier spagnolo Pedro Sanchez, ha invitato alla cautela in vista delle vacanze di Natale, sottolineando che, se ci dovesse essere la possibilità di andare all’estero, il Governo vuole tutelare gli italiani evitando si possa rientrare senza nessun controllo di tipo sanitario. L’obettivo é quello di arrivare ad un coordinamento europeo.

Il Ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, si è detto invece contrario all’ipotesi di riaprire i confini a dicembre, con piena libertà di spostamenti tra diverse Regioni perché il rischio sarebbe di ritrovarsi a febbraio alle prese con la terza ondata. In merito alla stagione sciistica Conte ha sottoposto il caso all’Unione europea e sta insistendo per mantenere chiusi gli impianti almeno fino al 6 gennaio perché non si può pensare di poter vivere delle vacanze natalizie in montagna come negli altri anni. Dello stesso parere sono anche il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo.