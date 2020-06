Notizie del 25 giugno sul Covid-19 in Abruzzo e dati bollettino: sono 41 i pazienti ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 25 giugno 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 24 giugno, parlava nuovo caso su un totale di 670 tamponi analizzati, 41 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 2 in terapia intensiva, mentre gli altri 335 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I positivi erano 461, 2.444 i dimessi/guariti.

In merito alla ripresa dei centri sportivi, scrive su Facebook il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: “Sono riprese praticamente tutte le attività, i gruppi di amici si vedono e passano ore insieme, mangiando allo stesso tavolo, ma soprattutto abbiamo visto in ogni parte d’Italia persone giocare ad ogni tipo di sport nei parchi o sulle spiagge. Riprendere le attività dei centri sportivi, con le garanzie assicurate dal documento delle Regioni su sanificazione e mantenimento dei dati per i giorni necessari, aumenterebbe – io credo – la sicurezza per tutti. Non sono d’accordo con questo parere del cts, confermo il mio parere positivo e resto in attesa del parere del ministro Speranza”.

La Giunta Comunale di Guardiagrele ha approvato un nuovo avviso per l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale, dovute alla situazione emergenziale da Covid-19, mediante il riparto delle risorse ancora disponibili. A Montesilvano é stato confermato il provvedimento annunciato le scorse settimane sull’esenzione del pagamento della Tari di due mensilità – spiega l’assessore Comardi – per le attività che sono rimaste chiuse per legge a causa dell’emergenza sanitaria.

