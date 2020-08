Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 25 agosto

Notizie del 25 agosto sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: 34 i pazienti ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 25 agosto 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 24 agosto parlava di 4 nuovi casi. 34 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 301 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 472 pazienti deceduti; 2844 dimessi/guariti. I positivi erano 336.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 25 AGOSTO 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 953 e 4 i decessi. 1.045 le persone ricoverate, 65 quelle in terapia intensiva, 18.085 quelle in isolamento domiciliare.

In vista della riapertura della scuola si é tenuta una riunione sul trasporto pubbico locale, alla quale hanno presenziato anche le Regioni. Secondo quanto emerso stanno fermi gli attuali criteri di distanziamento all’interno dei mezzi di trasporto. Restano da decidere l’utilizzo di separatori sui mezzi del TPL e la differenziazione degli orari scolastici.