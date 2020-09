Notizie del 22 settembre sul Covid-19 in Abruzzo; in attesa dei dati sono 58 i ricoverati, 5 quelli in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 22 settembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 21 settembre parlava di 72 nuovi positivi, 48 ricoverati, 5 in terapia intensiva, mentre gli altri 626 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. 729 i positivi, 475 i deceduti, 2984 i guariti/dimessi.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 22 SETTEMBRE 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Il bollettino del 21 settembre 2020 parlava di 1.350 nuovi casi su tutto il territorio nazionale, 2.475 ricoverati, 232 quelli in terapia intensiva; 17 decessi.

Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiaratto che quasi 200 vaccini per il Covid-19 sono attualmente in fase di sperimentazione clinica e pre-clinica, alcuni falliranno, altri avranno successo. Più vaccini si testano e più ci saranno, maggiori sarannole possibilità di avere un vaccino sicuro ed efficace. L’obiettivo é quello di avere 2 miliardi di dosi disponibili per la fine del 2021.

Secondo i Centri per il controllo delle malattie (Cdc) degli Stati Uniti il nuovo Coronavirus si diffonderebbe anche attraverso l’aerosol di particelle microscopiche che possono rimanere sospese nell’aria. La più frequente modalità di contagio del nuovo coronavirus sono le goccioline, o droplet, dal diametro superiore ai 10 micron, che tendono a depositarsi sulle superfici. Il virus sarebbe presente anche in particelle microscopiche, che rimangono sospese in aria per tempi piu’ lunghi.

Il Ministro della Salute Roberto Spranza ha frmato una nuova ordinanza, in vigore fa oggi, secondo cui é previsto il test molecolare per chi proviene da alcune Regione della Francia: Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Xle-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra.