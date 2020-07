Notizie del 21 luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 13 i pazienti ricoverati in ospedali, nessuno in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 21 luglio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 20 luglio parlava di sei nuovi casi. 13 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 108 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 468 pazienti deceduti; 2753 dimessi/guariti. I positivi erano 121.

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 190, i decessi 13. I guariti erano 217: i soggetti ricoverati in terapia intensiva erano 47, 765 quelli ricoverati con sintomi, e 11.612 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

Mentre il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha dichiarato che il rischio di nuove chiusure purtroppo sussiste e invitato gli italiani a continuare a mantenere comportamenti responsabili, il Professor Matteo Bassetti, Direttore del Reparto Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova é di parere opposto.

“Mi spiace constatare che nel nostro paese sul Covid ci siano ormai di fatto due fazioni contrapposte: –scrive Bassetti su Facebook- una che esulta quando c’è un nuovo focolaio o un nuovo ricovero, per dimostrare che bisognerebbe stare tutti ancora chiusi in casa e un’altra che aspetta con ansia il bollettino delle 18 per sapere se verrà ancora criticata dall’altra parte. …I dati mi sembravano incoraggianti”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 21 LUGLIO 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.