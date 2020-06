Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 20 giugno

Notizie del 20 giugno sul Covid-19 in Abruzzo: sono 53 i pazienti ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva. Indice RT sotto l’1

REGIONE – Sabato 20 giugno 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 19 giugno, parlava di un nuovo caso su un totale di 1.530 tamponi analizzati. 53 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 353 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I poitivi erano 407. Il numero dei deceduti era salito a 459 mentre 2.414 erano i dimessi/guariti.

Il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità dice che l’indice Rt resta al di sotto di 1 a livello nazionale e la situazione epidemiologica italiana é buona. Nel complesso, il quadro della situazione in Italia “rimane a bassa criticità con un’incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni di 6.03 per 100.000 abitanti”.

A Pescara sì agli eventi serali spalmati sulla città per sostenere la ripresa del commercio, dopo tre mesi di lockdown causa coronavirus, no agli assembramenti. Si giocherà tutta su questo difficile equilibrio l’organizzazione dell’estate 2020 nel quale né l’amministrazione comunale né gli altri Enti avranno grosse risorse da investire, dopo che l’emergenza sanitaria e quella sociale hanno di fatto doverosamente assorbito buona parte delle nostre attenzioni finanziarie.

Il Comune si unirà dunque a Ente Manifestazioni Pescaresi, Camera di Commercio e Marina di Pescara per garantire comunque un cartellone di microeventi capace di fungere da trampolino di lancio per lo shopping serale, pur nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid.

La giunta comunale di Pescara ha deliberato un ulteriore slittamento dei termini di pagamento della Tassa di occupazione del suolo pubblico (Cosap), allo scopo di venire incontro agli operatori economici che vivono una fase caratterizzata dal perdurare delle difficoltà finanziarie provocate dalla lunga chiusura degli esercizi provocata dalla pandemia.

