Inizio settimana all’insegna del tempo stabile e soleggiato. Minime e massime nelle quattro province il 22, 23 e 24 giugno

REGIONE – Da lunedì è atteso il rinforzo di un campo anticiclonico di estrazione afro-mediterranea, che determinerà una fase caratterizzata da condizioni meteorologiche decisamente più stabili, soleggiate e con caldo di stampo estivo, pur senza particolari eccessi. Sempre possibili comunque locali e veloci acquazzoni pomeridiani sui settori appenninici. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 22, 23 e 24 giugno. Manca ancora qualche ora dall’inizio settimana; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 22 giugno

L’anticiclone afro-mediterraneo si rinforza gradualmente sull’Italia e sul Mediterraneo centro-occidentale, favorendo un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche anche su Marche e Abruzzo. Tuttavia il medio versante adriatico si troverà ancora in parte influenzato da un vortice depressionario in quota sui Balcani che causerà annuvolamenti sin dal mattino su aree costiere e subappenniniche, con locali residui acquazzoni pomeridiani sui monti abruzzesi nel pomeriggio. Temperature in aumento sulle Marche, stazionarie in Abruzzo. Venti moderati dai quadranti nord-orientali. Mare mosso.

Martedì 23 giugno

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Mercoledì 24 giugno

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (22, 23 e 24 giugno)

PESCARA

LUN – min 21° max 26°

MAR – min 20° max 26°

MER – min 19° max 26°

CHIETI

LUN – min 18° max 25°

MAR – min 17° max 26°

MER – min 16° max 27°

TERAMO

LUN – min 18° max 26°

MAR – min 16° max 27°

MER – min 15° max 27°

L’AQUILA

LUN – min 14° max 25°

MAR – min 14° max 25°

MER – min 12° max 26°

