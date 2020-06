Piano straordinario per lavoro femminile, proposte per il Governo

Genco, Mastrangelo e Brandiferri: “Lo scopo del suddetto piano consiste nel creare buona occupazione per le donne per supportarle e sollevarle dai carichi di assistenza ai minori e agli anziani”

TERAMO – Si è tenuta venerdì 19 giugno presso gli uffici della Regione di Piazza Unione la riunione tra la Consigliera di Parità Regionale Alessandra Genco e le Consigliere di Parità Provinciali di Teramo e Pescara, rispettivamente Monica Brandiferri e Danielle Marguerite Mastrangelo. All’ordine del giorno dell’incontro vi era la presentazione di proposte concrete da inviare alla Consigliera Nazionale che, dopo averle analizzate e riassunte in un progetto unico, provvederà a trasmetterle al Governo.

Le Consigliere hanno presentato un pacchetto di azioni positive riguardante la tematica dei “bisogni emersi durante la pandemia e proposte”.

Nello specifico le medesime hanno convenuto sull’idea che occorre un piano straordinario per il lavoro femminile atteso anche il grande contributo fornito dalle donne durante la pandemia per la cura della famiglia e per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

“La pandemia – affermano le Consigliere Genco, Mastrangelo e Brandiferri – ha causato un aumento degli inattivi, in particolare donne, e l’aggravio dei carichi di cura data la chiusura delle scuole, dei nidi e dei centri di assistenza. Sempre più donne rinunciano a cercare lavoro e quelle che ne hanno uno hanno difficoltà a conciliare/condividere tempi di vita e di lavoro. Perciò si rende necessario un piano straordinario per l’occupazione femminile attraverso l’incentivazione fiscale per le aziende e l’aumento del welfare territoriale. Lo scopo del suddetto piano consiste nel creare buona occupazione per le donne per supportarle e sollevarle dai carichi di assistenza ai minori e agli anziani”.