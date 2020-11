Coronavirus in Abruzzo, i dati del giorno 2 novembre 2020

Notizie del 2 novembre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati: in attesa di aggiornamenti sono 371 ricoverati, 32 in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 2 novembre prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. L’ultimo bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 30 ottobre si registravano 428 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 96 anni). Il bilancio dei pazienti deceduti registrava 2 nuovi casi e sale a 542 (si tratta di un 71enne della provincia di Teramo e di una 83enne della provincia dell’Aquila). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3764 dimessi/guariti (+74 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) erano 5796. 355 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 27 in terapia intensiva, mentre gli altri 5414 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

In Abruzzo si registrano 450 nuovi positivi su 3887 tamponi analizzati. 171 sono relativi alla Provincia dell’Aquila, 137 a quella di Teramo, 59 a quella di Pescara, 93 quella di Chieti. Otto decessi. I ricoverati in malattie infettive sono 371 (+16), in terapia intensiva 29 (+2). Gli attualmente positivi sono 6203 (+407). Il totale risulta superiore di 10 unità per residenze che non erano state inserite precedentemente.

Il 1° novembre in Abruzzo si registravano 489 nuovi positivi su 3276 tamponi analizzati. 224 sono relativi alla Provincia dell’Aquila, 75 a quella di Teramo, 102 a quella di Pescara, 64 quella di Chieti, 3 fuori regione, 21 in corso di verifiche. Quattro decessi. I ricoverati in malattie infettive sono 381 (+10), in terapia intensiva 32 (+3). Gli attualmente positivi sono 6633 (+430). Il totale risulta superiore di 10 unità per residenze che non erano state inserite precedentemente.

Si é svolto nella mattinata di ieri il confronto tra Governo e Regioni su nuove misure per contenere il Covid-19. L’orientamento dei Governatori é quello di evitare un nuovo lockdown perché il tssuto economico-sociale non se lo può permettere e andrebbe a colpire sempre le medesime categorie. Nella serata di oggi, o al più domani, é atteso il nuovo DPCM. Da indiscrezioni si sa che sono in corso riunioni per cercare si arrivare a un compromesso sulle limitazioni agli spostamenti e la chiusura delle attività. Si potrebbe fissare il coprifuoco alle 21 per tutto il territorio nazionale ma il Cts preferirebbe le 18.

Inoltre, per le Regioni con un alt indice RT la chiusura di bar e ristoranti anche a pranzo, mentre resterebbero sempre consentiti la consegna e l’asporto. Chiuderebbero i negozu , tranne farmacie, parafarmacie, tabacchi e alimentari e i musei. Nella Pubblica amministrazione si applicherebbe per intero lo smart working, eccezion fatta per i servizi pubblici essenziali. Le scuole superiori sarebbero tutte solo in didattica a distanza, cosi’ come le seconde media e terze medie; solo le scuole elementari e la prima media resterebbero aperte in presenza.