Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 13 novembre 2020

Notizie del 13 novembre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati; in attesa di aggiornamenti sono 547 i ricoverati, 52 in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 13 novembre prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. L’ultimo bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 12 novembre parlava di 541 nuovi casi, 547 pazienti ricoverati e 52 in terapia intensiva, 2 decessi che hanno portato il totale a 646.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 13 NOVEMBRE 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministro della Salute, ha dichiarato che siamo nella direzione giusta ma occorre ancora aspettare una decina di giorni per vedere se le misure introdotte potranno produrre effetti stabili. Il lockdown non è scongiurato perché in molte Regioni la situazione sta peggiorando e in altre è stabile. Solo quando sarà invertita la curva dgi si potranno trarre delle conclusioni, ma comunque si sta cercando di evitare il lockdown nazionale.

Il Commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri, ha dichiarato che l’obiettivo principale é quello di allentare la pressione sui Pronto soccorso individuando nuovi spazi alternativi agli ospedali, come ad esempio gli alberghi e i cosiddetti Covid hotel. Luoghi dove è possibile garantire un tetto al paziente asintomatico evitando di lasciarlo a casa dove potrebbe contagiare gli altri componenti del proprio nucleo familiare, oppure un letto attrezzato e cure adeguate a chi ha sintomi lievi e non deve necessariamente ricoverato in ospedale.

Quanto ai Covid Hospital Arcuri ha precisato che ne é previsto almeno uno per provincia. ha poi parlato del vaccino anticipando che le persone che lavorano negli ospedali saranno tra le prime ad esservi sottoposte, così come le persone più anziane e che sono più fragili dovranno arrivare prima di quelle più giovani; la speranza é quella di poter vaccinare i primi italiani alla fine di gennaio. Parlando di misure restrittive, il Commissario ha detto che ci sono Regioni dove si avvertono i primi segni di rallentamento dell’epidemia e altre dove la situazione resta critica e bisogna intervenire ancora per contribuire a frenare la crescita dei focolai.