CHIETI – Appuntamento da non perdere per gli appassionati della musica. Il Coro Selecchy si esibisce in un Concerto di Natale il 30 dicembre presso la Chiesa di San Domenico alle ore 18.30, presentando un vasto repertorio di brani tratti non solo dalla tradizione locale, ma anche di respiro internazionale come White Christmas in una particolare versione, Esta Tierra, A la nanita nana in lingua spagnola e vari canti natalizi famosi in tutto il mondo. Il Coro composto quasi 50 coristi, presieduto Paola Nanni, è diretto dalla Maestra Mariarita D’Orazio, accompagnato al pianoforte dal M. Mimmo Speranza e alle percussioni da Luciano Serraiocco. L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di gustare e vivere l’atmosfera natalizia tra suoni, melodie e canti, che appartengono al nostro patrimonio musicale e culturale. L’ingresso è gratuito

Coro Selecchy in concerto alla Chiesa di San Domenico a Chieti ultima modifica: da