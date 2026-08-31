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Cordoglio dei parlamentari abruzzesi per la morte di Maria Spinelli nella sparatoria di Aarau

Sigismondi, Testa e Liris esprimono cordoglio per la morte della giorvane Vicinanza ai familiari e attenzione sulle indagini

da Marina Denegri
scritto da Marina Denegri

ATRI – Sgomento, dolore e una comunità intera colpita da una tragedia che supera ogni comprensione. I parlamentari abruzzesi Etelwaldo Sigismondi, Guerino Testa e Guido Liris esprimono in una nota ufficiale il loro profondo cordoglio per la morte di Maria Spinelli, ka giovane donna originaria di Atri e residente a Città Sant’Angelo, rimasta uccisa nella sparatoria avvenuta ad Aarau, in Svizzera.

I tre parlamentari rivolgono le più sentite condoglianze ai familiari, travolti da un lutto definito “devastante e inaccettabile”, sottolineando la vicinanza dell’intera comunità abruzzese, dentro e fuori i confini nazionali.

Contestualmente, assicurano massima attenzione sull’evolversi delle indagini condotte dalle autorità elvetiche, auspicando che venga fatta piena luce in tempi rapidi e che i responsabili dell’assurdo episodio vengano consegnati alla giustizia. Nella nota, i parlamentari inviano anche un augurio di pronta guarigione ai feriti coinvolti nella sparatoria, una tragedia che ha profondamente scosso l’Abruzzo e la sua diaspora.