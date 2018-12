Teramo, Consiglio Comunale: l’odg del 20 dicembre

TERAMO – Il Presidente Alberto Melarangelo ha convocato la prossima seduta del Consiglio Comunale di Teramo, fissandola per il giorno giovedì 20 dicembre 2018, alle ore 9:00, ad oltranza, ed in 2^ convocazione per sabato 22 dicembre 2018, alle ore 10.00, ad oltranza, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Deliberazione di Giunta comunale n. 152 del 30/11/2018 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2018/2020 IV Variazione di Bilancio art. 175 d.lgs. 267/2000” – Ratifica;

2. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Teramo alla data del 31.12.2017 (artt. 20 e 26, comma 11, TUSP);

3. Contratto di Quartiere II Cona. Rimodulazione finanziamento pubblico residuo ed approvazione documento preliminare alla progettazione di nuovi interventi sostitutivi;

4. Costituzione servitù di elettrodotto per alimentazione cabina di prima ricezione in contrada Carapollo e relativa cessazione di area in diritto di superficie;

5. Cessione di area in diritto di superficie e servitù di elettrodotto per installazione di una nuova cabina elettrica di sezionamento in contrada Carapollo;

6. Ordine del Giorno del Consigliere Verna Maurizio “Programmazione edilizia scolastica nella Città di Teramo”;

7. Ordine del Giorno del Consigliere Core “Occupazione arbitraria di immobili”;

8. Ordine del Giorno del Consigliere Core “Solidarietà al Sindaco di Riace”;

9. Mozione dei Consiglieri Di Teodoro, Luzii, Passerini e Di Sabatino “Gara pubblica per la concessione della Rete GAS”;

10. Ordine del Giorno del Consigliere Ciammariconi “Adozione sistemi di adeguamento alla normativa e miglioramento del decoro urbano della minirotonda di Via Fonte Regina”;

11. Mozione del Consigliere De Sanctis “Conferimento della cittadinanza onoraria ai figli di immigrati nati in Italia e residenti a Teramo”.

La seduta consiliare si terrà nell’Auditorium del Parco della Scienza. Un punto inizialmente previsto sull’Istituto Zooprofilattico è stato ritirato stamane di comune accordo dopo la seduta della commissione consiliare, e verrà riproposto in una delle prossime sedute del Consiglio.