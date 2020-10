Pacentro, il castello medievale sfonda il tetto dei 10mila visitatori

Fruibile per tutta la settimana, in orario continuato dalle ore 10 alle 19, il 10 ottobre ha contato 10mila presenze nella stagione

PACENTRO – È stato raggiunto sabato 10 ottobre il tetto di 10 mila visitatori paganti al castello caldoresco di Pacentro. Senza considerare le pur numerose presenze di bambini che fino a 11 anni usufruiscono di ingresso gratuito, e senza contare i visitatori con diritto a ingresso libero. Da un sondaggio condotto sulle provenienze dei turisti risulta interessato tutto il territorio nazionale, nessuna regione esclusa.

Il castello caldoresco da anni affidato alla gestione dell‘Associazione Culturale Pacentrana, é diventato la location naturale per la Rievocazione Storica, una serie di eventi che si svolgono nella settimana che segue il ferragosto, collaudata ormai da 24 anni. Quest’anno, a causa delle restrizioni anti covid, l’iniziativa non ha avuto luogo, ciononostante il flusso turistico al castello é aumentato fino a raggiungere il record di 10 mila segnato sabato 10 ottobre.

Un risultato inaspettato se si considera chel’organizzazione dell’Associazione Culturale Pacentrana, per rendere fruibile il castello per tutta la settimana, in orario continuato dalle ore 10 alle 19, é entrata in funzione solo da giugno scorso.

Nel corso degli anni il castello ha subito vari interventi di restauro. Gli ultimi hanno reso visitabile tutta l’area esterna, le terrazze, il salone e la “Torre del Re” alta 25 metri e dotata di una gradinata di 154 scalini, che consente l’uscita sulla terrazza da cui si può godere di un panorama mozzafiato.

Il castello, tra i più antichi e meglio conservati d’ Abruzzo, ospita anche conferenze, incontri culturali, matrimoni.