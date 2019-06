Convegno sulla legittima difesa e uso dello spay al peperoncino, il report

PESCARA – La mattina di domenica 23 giugno 2019, si è svolta, presso la “Sala dei Marmi” della Provincia di Pescara il convegno della “Tripla Difesa Onlus” sulla “legittima difesa e giusto utilizzo dello spray al peperoncino”. In particolare, si sono trattati gli aspetti giuridici comparativi fra la vecchia e la nuova legge in materia, sui pericoli che esistono inerenti l’inadeguato utilizzo dello spray al peperoncino che può diventare in determinati contesti un’arma contro se stessi e gli altri.

Il convegno è patrocinato dalla Provincia di Pescara con la collaborazione del “Centro Ascolto del Disagio Sociale” (Cad Sociale), del “Centro Europeo di Studi Strategici ed Intelligence” (CESI).

All’evento, sono intervenuti: il Sen. Antonio Razzi, il Cavaliere della Repubblica Rolando Perrotti, Maresciallo dei Carabinieri in congedo, l’ex Ufficiale Corpo Militare (r) CRI, Giustino Bruno, esperto nella difesa personale e presidente del CESI, la Presidentessa di Tripla Difesa Onlus (ODV) e conduttrice televisiva Edda Giuberti, l’imprenditrice Caterina Di Malta, il dott. Erminio Cetrullo di Italiani in Rete. É intervenuto per i saluti istituzionali il Presidente della Provincia di Pescara Antonio Zaffiri. Ha moderato il convegno il giornalista Cristiano Vignali. Fotografo Ufficiale lo showman Salvatore Marino.

Hanno inviato i saluti, seppur invitati, ma non presenti per impegni istituzionali: Il Sindaco di Firenze Dario Nardella, Il Ministro degli Interni Matteo Salvini e il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta.