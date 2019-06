A Ortona tanti appuntamenti estivi per bambini e famiglie

Al via tanti appuntamenti estivi per bambini e famiglie promossi dalla Biblioteca Comunale di Ortona: letture, laboratori e mostre

ORTONA – Prende avvio il calendario di appuntamenti estivi per bambini e famiglie promosso dalla Biblioteca Comunale di Ortona, in provincia di Chieti. In programma letture, laboratori e attività creative per bambini da 0 a 6 anni e le loro famiglie, in linea con il programma Nati per Leggere che quest’anno festeggia i 20 anni di attività. E ancora mattine gioco e pomeriggi esplorativi che prendono avvio dai libri e dalle narrazioni e diventano occasioni per riscoprire il territorio e i suoi elementi. Tornano anche le notti in biblioteca con due appuntamenti speciali serali e la possibilità per i bambini di dormire in sacco a pelo tra gli scaffali.

Per gli adulti un ciclo di mostre del libro che si alterneranno da luglio ad agosto offendo spunti di lettura e riflessione, un laboratorio di scrittura in ambiente e un reading di lettura dedicato al bicentenario della nascita di Hermann Melville. Il programma completo a seguire:

Mercoledì 26 giugno, 3/10/17/24/31 luglio e 7/21/28 agosto, ore 17.30/18.30 – Giardino didattico del Centro Interattivo Prima Infanzia, Giardini Eden

CIPorto una storia! Letture all’aria aperta. Per bambini da 0 a 6 anni con mamme, papà e familiari

*Ogni bambino porta un telo mare! – INGRESSO LIBERO

Su iscrizione, posti limitati

Lunedì 24 giugno – ore 10,30/12 – Sala Ragazzi Biblioteca Comunale

CreALIbri. Creazioni e invenzioni che nascono dai libri e con i libri. Per bambini da 4 a 5 anni

Su iscrizione, posti limitati

Venerdì 5/19 luglio, 2/23 agosto – ore 17.30– Biblioteca Comunale

Grande AZZURRO. Pomeriggi esplorativi per bambini dai 7 anni

A cura del Servizio civile Nazionale – Progetto “Cuor di biblioteca”

Venerdì 12/26 luglio, 9/30 agosto – ore 17.30– Biblioteca Comunale

Piccolo VERDE. Pomeriggio creativo per bambini da 4 a 6 anni

A cura del Servizio civile Nazionale – Progetto “Piccolo blu, piccolo giallo”

Giovedì 4, martedì 16 e 23 luglio – ore 10.30 – Biblioteca Comunale

Mammalingua. Suoni in viaggio

Per bambini dai 7ai 17 mesi con mamme e papà

Lunedì 8 luglio, giovedì 25 luglio, giovedì 8 agosto – ore 17.30– Biblioteca Comunale

CIPIccoli viaggiatori

Per bambini dai 18 ai 36 mesi con mamme e papà

Giovedì 18 luglio e 1 agosto, ore 10.30 – Biblioteca Comunale

BABAGIOCHI TRA LE PAGINE

Per bambini dai 4 ai 6 anni

Lunedì 22 luglio – ore 17.30– Biblioteca Comunale

SE VUOI VEDERE UNA BALENA

Letture e attività per costruttori di balene. Dai 7 anni

Lunedì 5 agosto – ore 20.30/8.30– Biblioteca Comunale

Biancanotte e i 7 libri. La notte bianca tra i libri dei bambini dai 7 anni

Martedì 20 agosto – ore 20.30/22.30– Biblioteca Comunale

Mezzanotte bambina. La notte bianca tra i libri dei bambini dai 4 ai 6 anni

Lunedì 26 agosto – ore 17.30– Museo della Battaglia

NIENTE MUSI NEL MUSEO.

Percorsi di lettura e scoperta del Museo per bambini dai 7 anni

Tutti gli incontri sono gratuiti, previa iscrizione (posti limitati). Per iscrizioni: Tel. 0859067233 – bco.newsletter@gmail.com

PER ADULTI

Venerdì 5 e mercoledì 31 luglio – Riserva naturale Punta dell’Acquabella, Pinetina, ore 17

Narrar per foglie: scrivere la memoria del bosco.

Laboratorio di scrittura narrativa in ambiente

Incontro gratuito, previa iscrizione (posti limitati)

Giovedì 1 agosto – Piazzetta San Michele, ore 21.15

BALENE E BALENIERI: L’avventura della balena bianca che era un capodoglio

Narrazione e lettura da “Moby Dick” con il gruppo di lettori volontari “L’appetito vien leggendo”

In occasione del bicentenario della nascita di Hermann Melville ( 1 agosto 1819)

In mostra traduzioni e interpretazioni grafiche di Moby Dick. Collezione privata TANDEM.

MOSTRE

Dal 16 giugno al 16 luglio – Sala Studio I piano

Lo strano caso della biblioteca in giallo

Mostra di libri gialli, in occasione dell’iniziativa “Giallo di sera a Ortona”

Dal 1 al 30 luglio -Area mostre piano terra

Voci nella corrente

Dall’ “Antologia di Spoon River” scelte e destini da incontrare nei libri per grandi e piccini.

In ricorrenza del ventennale dalla scomparsa di Fabrizio De Andrè e dieci anni dalla scomparsa di Fernanda Pivano.

Dal 1 agosto al 18 agosto – Area mostra piano terra

Balene e balenieri: l’avventura del viaggio di mare

Libri che fanno nuotare lontano, per bambini e ragazzi.

In ricorrenza del bicentenario della nascita di Hermann Melville (1 agosto 1819)