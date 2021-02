Controlli in area di servizio Cerrano Ovest: 48 violazioni codice della strada

PESCARA – Ancora una settimana di intenso lavoro della Polizia Stradale sull’intero territorio nazionale, culminata ieri con una capillare attività operativa di screening dei veicoli circolanti, che in Abruzzo e Molise si è realizzata con numerosi controlli sulle autostrade e sulle principali arterie stradali ed un notevole impiego di pattuglie della Polizia Stradale, anche in abiti civili, coadiuvate da un elicottero del Reparto Volo e dalle Unità Cinofile della Polizia di Stato.

L’attività, che si è protratta per l’intera giornata, ha avuto come obiettivo la verifica della cosiddetta “normativa sociale” (tempi di guida e riposo) dei mezzi commerciali, il contrasto dell’alterazione dei cronotachigrafi e la verifica incrociata degli elementi identificativi dei veicoli, per il controllo di assicurazione, revisione e contrasto del fenomeno del riciclaggio.

La Sezione Polizia Stradale di Pescara è stata impegnata sull’A/14, presso l’area di servizio “Cerrano Ovest”, con l’impiego di 10 pattuglie.

Nel corso dell’attività sono stati controllati 52 veicoli e 681 persone; delle 48 violazioni al codice della strada contestate, ben 27 riguardano la normativa sull’autotrasporto, 6 la velocità e 6 la violazione della normativa anti covid.