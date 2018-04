Contrasto ai reati in materia di stupefacenti: 1 arresto, 3 denunce e 2 segnalazioni

PESCARA – Al termine di un servizio straordinario di controllo del territorio mirato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti che ha interessato questo centro cittadino ed i Comuni di Spoltore e Cappelle sul Tavo, i Carabinieri della Compagnia di Pescara hanno tratto in arresto uno spacciatore, deferito in stato di libertà 3 persone e segnalate alla locale Prefettura quali assuntori 2 persone.

Nello specifico, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, V.E., 35enne originario di Pratola Peligna che, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 11 grammi di eroina suddivisa in dosi.

Sempre i medesimi militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 20enne residente a Montesilvano che, sottoposto a controllo in questa piazza Unione, è stato trovato in possesso di circa 4 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata.

I Carabinieri della Stazione di Spoltore hanno, invece, denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti una 47enne di Pescara, la quale è stata riconosciuta quale responsabile della cessione 6 grammi di marijuana a un tossicodipendente della zona.

Denunciato inoltre per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti un 52enne residente in Spoltore, poiché, sottoposto a controllo alle ore 4 in via Tratturo di Spoltore mentre era alla guida della propria autovettura intento ad iniettarsi una dose di “eroina”, ha rifiutato di sottoporsi ai prescritti accertamenti sanitari.

Sempre i Carabinieri della medesima Stazione hanno, infine, segnalato alla Prefettura di Pescara quali assuntori di sostanze stupefacenti due uomini residenti in Spoltore che, a seguito di perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di marijuana.