Conservazione dei beni architettonici e storici tutelati, convegno a L’Aquila

Il 26 ottobre 2022, presso la “Sala Ipogea” del Palazzo dell’Emiciclo l’evento a cura dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila

L’AQUILA – L’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila organizza un momento di incontro dedicato al Benvenuto per i nuovi iscritti, alla Premiazione per i colleghi iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila che hanno compiuto 35 anni di attività e al conferimento della qualifica di Senatori dell’Ordine per i colleghi con 50 anni di iscrizione all’Ordine.

L’evento vedrà la partecipazione del Prof. Ing. Massimo Mariani del Consiglio Nazionale degli Ingegneri nonché Presidente dell’ECCE – Consiglio Europeo degli Ingegneri Civili, che terrà una Lectio Magistralis su Conservazione dei Beni Architettonici e Storici Tutelati.

Vi sarà inoltre una relazione dell’Arch. Arch. Maurizio D’Antonio, Storico dell’Architettura e concluderà i lavori coordinati dal Presidente dell’Ordine l’Arch. Cristina Collettini, Soprintendente ai Beni Archeologici, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo.

PROGRAMMA

ore 9.00 – Registrazione dei neo Iscritti e dei Premiati

ore 9.30 – Inizio lavori

Saluto delle autorità

Pierluigi Biondi, Sindaco de L’Aquila

Emanuele Imprudente, Vice Presidente Regione Abruzzo

Roberto Santangelo, Vice Presidente Consiglio Regionale

Angelo Caruso, Presidente Provincia dell’Aquila

Don Daniele Pinton, Direttore Scuola Alta Formazione in Beni Culturali

Pierluigi De Amicis, Presidente Ordine Ingegneri della Provincia dell’Aquila

Apertura del Convegno

Lectio Magistalis Prof. Ing. Massimo Mariani, Consigliere Nazionale Ingegneri Presidente dell’ECCE – Consiglio Europeo degli Ingegneri Civili

Arch. Maurizio D’Antonio, Storico dell’Architettura

Arch. Cristina Collettini, Soprintendente ai Beni Archeologici, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo

Cerimonia di Premiazione