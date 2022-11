PESCARA – Per il 25 novembre in cui ricorre la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Questore Luigi Liguori ha promosso due iniziative. La prima riguarda l’adesione alla campagna “Orange the Word”, che prevede di illuminare simbolicamente di arancione le sedi degli Uffici di Polizia: pertanto, dalle ore 17.30 di oggi, 24 novembre e per la giornata di domani, l’ingresso della Questura si tingerà di arancione, il colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere, a sostegno della omonima campagna internazionale promossa da UN Women, ente delle Nazioni Unite e condivisa dall’Associazione “Soroptimist International Italia” con la quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha promosso un protocollo d’intesa per favorire iniziative didattiche, formative e divulgative nelle materie di interesse comune. All’accensione partecipa Elena Petruzzi Presidente del Soroptimist Club di Pescara. Nell’occasione si farà il punto sull’andamento del fenomeno in provincia. La seconda iniziativa promossa nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere “Questo non è amore”, prevede un incontro informativo con studenti e cittadinanza, in Piazza della Rinascita dove per l’intera mattinata del 25 novembre sarà presente il team del “Camper Rosa” che da diversi anni rappresenta il simbolo delle iniziative sul tema svolte nei luoghi di maggiore aggregazione (scuole, piazze, mercati ecc.).

La presenza del team del “Camper Rosa” in piazza si inserisce nella campagna di comunicazione della Polizia di Stato nell’ottica di sensibilizzare l’opinione pubblica su una maggiore consapevolezza nella prevenzione della violenza sulle donne.

L’incontro che sarà gestito da qualificati operatori in servizio presso la Squadra Mobile, la Divisione Polizia Anticrimine, l’U.P.G.S.P. della Questura e personale sanitario della Polizia di Stato, è stato concepito come momento utile per diffondere informazioni sul fenomeno e sugli strumenti di tutela, in particolare il ruolo fondamentale svolto dall’operatore di polizia predisposto all’ascolto e le procedure che gli operatori di polizia seguono quando intervengono a seguito di segnalazione di casi di violenza di genere.

Uno spazio particolare sarà destinato all’illustrazione del provvedimento dell’ammonimento del Questore quale strumento per garantire alla vittima una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale. Infatti, l’ammonimento rappresenta lo strumento che i dati testimoniano essere estremamente efficace perché evita che i comportamenti violenti si ripetano, bloccando il cosiddetto “ciclo della violenza” ed evitando che esso possa sfociare, in casi estremi, nella fisica soppressione della donna.

Il personale del Team del “Camper Rosa” distribuirà l’edizione 2022 della brochure “Questo non è amore” che diffonde consigli utili e una serie di dati che permettono di focalizzare i “fattori di rischio” e “vulnerabilità”, fornendo alle donne consigli pratici per difendersi, superando la paura di essere giudicate, la vergogna di raccontare episodi della propria vita e il timore di rimanere sole.

*****

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, domani mattina, la Polizia di Stato sarà presente con un proprio qualificato relatore al convegno a sostegno della Campagna Internazionale “Orange The world” organizzato presso il Teatro Flaiano di Pescara dal Club di Pescara dell’Associazione Soroptimist d’Italia.

*****

La Sezione Giovanile di Pugilato delle Fiamme Oro istituita presso la locale Scuola della Polizia di Stato per il Controllo del Territorio ha organizzato una riunione pugilistica tesa a celebrare la donna dentro e fuori dal ring e a valorizzare le donne che si dedicano a questa disciplina sportiva. L’evento che avrà inizio alle ore 18.00, è riservato ad atleti e staff tecnico.

I dati dei reati da “Codice Rosso”

Reato di maltrattamenti in famiglia:

Anno 2021: 167

Anno 2022: 164

1.8%

Reato di atti persecutori (Stalking):

Anno 2021: 119

Anno 2022: 108

9.24%

Reato di violenza Sessuale:

Anno 2021: 17

Anno 2022: 16

5.88%

Reato di Costrizione o Induzione al matrimonio art 558 bis C.P.

Anno 2021: 0

Anno 2022: 0

Reato di Diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti ( Revenge Porn )

art. 612 ter C.P.

Anno 2021: 4

Anno 2022: 9

125%

Reato di Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso art. 583 quinques C.P.

Anno 2021: 0

Anno 2022: 2

Reato di Violazione provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Art. 387 bis C.P.

Anno 2021: 16

Anno 2022: 16

RISULTATI OPERATIVI

Arresti in flagranza di reato e misure cautelari eseguite

Reato di Maltrattamenti in famiglia:

Anno 2021: 14 arresti in flagranza; 32 misure cautelari

Anno 2022: 23 arresti in flagranza; 27 misure cautelari

Reato di Atti Persecutori (Stalking):

Anno 2021: 5 arresti in flagranza; 23 misure cautelari

Anno 2022: 3 arresti in flagranza; 23 misure cautelari

Reato di Violenza Sessuale:

Anno 2021: 6 arresti in flagranza; 1 misura cautelare

Anno 2022: 5 arresti in flagranza; 1 misura cautelare

Analisi sull’andamento dei reati relativi alla violenza di genere

Al fine di monitorare il fenomeno della violenza di genere è stata effettuata un’analisi sui reati spia (atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale) che sono quei delitti indicatori di violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica, diretta contro la donna in quanto tale. Nello specifico, rapportando i dati del periodo 26 novembre 2020 – 20 novembre 2021 con quelli dell’anno successivo, si è potuto rilevare che il numero dei reati spia commessi nella Provincia di Pescara è rimasto pressoché costante per quanto attiene i maltrattamenti in famiglia e le violenze sessuali mentre risultano in diminuzione del 10% gli atti persecutori che passano da 119 dell’anno 2021 a 108 dell’anno 2022.