Congresso “Cor Nostrum” a Chieti: ecco come è andata

CHIETI – Si è tenuta il 17 e 18 dicembre la 16ª edizione l’annuale appuntamento con “Cor Nostrum”, congresso ideato e curato dal professor Francesco Cipollone, direttore del reparto di medicina interna del policlinico Santissima Annunziata e direttore del Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento dell’Ud’A e presidente del congresso.

“Il paziente che si rivolge al Sistema Sanitario Nazionale è sempre di più un malato anziano, in cui coesistono diverse patologie con vari gradi di acuzie e di cronicità” spiega Cipollone “Le conseguenze di questa mutazione dei quadri clinici che oggi si presentano alla nostra osservazione hanno comportato importanti ricadute culturali e organizzative. In un panorama medico caratterizzato infatti da invecchiamento della popolazione, poli-patologia e poli-terapia il medico internista e geriatra assume quindi un ruolo centrale come specialista della complessità e della flessibilità dell’intervento assistenziale. La necessità, sempre più sentita a livello nazionale e regionale, di razionalizzare e contenere la spesa sanitaria ha poi ulteriormente contribuito a restituire alla Medicina Interna un ruolo centrale nell’ organizzazione del sistema ospedaliero, proprio per quella sua intrinseca capacità di rispondere meglio e con maggiore efficienza e competenza, alle complesse esigenze sanitarie dei nostri tempi.”

Il congresso regionale COR NOSTRUM ormai da diversi anni si pone queste problematiche con una ampia offerta di aggiornamento. Le tematiche di approfondimento spaziano su varie aree delle patologie di interesse internistico, dall’ipertensione arteriosa, lo scompenso cardiaco, la sindrome metabolica, l’insulino terapia, la fibrillazione atriale, il tromboembolismo venoso, la BPCO, ipercolesterolemia, rischio cardiovascolare.

Il congresso, organizzato dalla GBA Eventi avrà luogo presso l’Auditorium Rettorato dell’Università G. d’Annunzio di Chieti ha visto la discussione di oltre venti relatori provenienti da tutta Italia.