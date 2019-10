Conferimento delle benemerenze domani a Lettomanoppello

Domenica 6 ottobre 2019 alle ore 11 conferimento del “Nicolino d’Oro” e della “Lanterna d’Oro” a cittadini lettesi che si sono particolarmente distinti

LETTOMANOPPELLO – A Lettomanoppello (Pe), domenica 6 ottobre 2019, alle ore 11.00, presso la Sala “Wojtyla”, si terrà un consiglio comunale straordinario per il conferimento dei prestigiosi “Nicolino d’oro” e la “Lanterna d’oro” a cittadini lettesi che si sono particolarmente distinti.

Il “Nicolino d’Oro”, è una benemerenza attribuita ai cittadini lettesi che hanno svolto rilevanti attività a beneficio della comunità locale, onorandola con insigni meriti personali in campo letterario, artistico, storico, culturale, sociale, economico, tecnico, sportivo, militare, religioso, della beneficenza e del volontariato.

La “Lanterna d’Oro”, viene assegnata a tutte le persone di origini lettesi che hanno onorato il paese d’origine, distinguendosi all’estero con insigni meriti personali in campo letterario, artistico, storico, culturale, sociale, economico, tecnico, sportivo, militare, religioso, della beneficenza e del volontariato.

Sui nomi dei premiati massimo riserbo. Se ne occuperà un apposito organo di valutazione composto da una commissione di saggi, costituita dagli ex Sindaci ed ex Presidenti del Consiglio Comunale, più il Sindaco e il Presidente del Consiglio in carica.

A tal proposito, ha commentato il Presidente del Consiglio Comunale Luca Addario:

“Con queste benemerenze é nostra intenzione sia premiare quelle persone che per vari aspetti e in vari ambiti emergono, sia ritrovare contatti e scoprire personalità del passato, nate a Lettomanoppello e che hanno portato onore alla nostra comunità nelle varie parti del mondo”.