DADAbruzzo, il programma eventi di ottobre 2019

PESCARA – Il mese di ottobre è ricco di opportunità volte a far avvicinare alla conoscenza del territorio anche persone diversamente abili. Domenica 6 ottobre, infatti, al via il Progetto Biennale ArteInsieme, Cultura e Culture senza barriere con una visita all’Abbazia di San Clemente a Casauria per persone con disabilità visiva. Sarà la prima di una serie di attività che ci vede impegnate anche su questo fronte, quindi per sapere i futuri appuntamenti continuate a seguirci.

Inoltre, giovedì 10 ottobre Pescara si prepara a festeggiare il suo santo patrono Cetteo e per l’occasione abbiamo puntato ad una visita che vi illustri il volto della vecchia città, accompagnata da quella del “Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio”.

Il 13 ottobre torna, invece, FAMU: Famiglie al Museo, l’iniziativa volta a sensibilizzare la partecipazione delle famiglie al mondo museale, stimolando la curiosità verso il settore dell’arte e, più in generale, della cultura. Anche DADAbruzzo partecipa a questa giornata, proponendo una visita del museo per grandi e piccini: https://dadabruzzo.wordpress.com/2019/09/25/famiglie-al-museo-2019/

PROGRAMMA EVENTI OTTOBRE 2019

VISITA ALL’ABBAZIA DI SAN CLEMENTE A CASAURIA – Progetto Biennale ArteInsieme, Cultura e Culture senza barriere – d omenica 6 ottobre ore 10.00: il percorso si pone l’obiettivo di far conoscere anche a persone con disabilità visiva l’eccezionale patrimonio storico-artistico presente nell’abbazia di San Clemente a Casauria, attraverso percorsi tattili guidati. La visita seguirà un percorso cronologico, partendo dalle origini della fondazione dell’abbazia, per poi esplorarne l’evoluzione attraverso i secoli. L’ingresso all’abbazia e la visita guidata sono gratuiti. SCOPRIAMO IL MUSEO E LA PESCARA VECCHIA – giovedì 10 ottobre ore 17:00: in occasione della Festa del Santo Patrono di Pescara, San Cetteo, visiteremo le vie del centro storico di Pescara, partendo dalla cattedrale e ripercorrendo la storia della città dalle origini fino ai nostri giorni. Si concluderà con la visita del Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio che ci permetterà di avvicinarci alla storia del poeta e del suo rapporto con la città di origine. Il biglietto di ingresso al museo è gratuito, il costo del servizio guida è di euro 5,50 a persona (gratuità per i bambini fino a 8 anni); min. 10 partecipanti. VISITA AL MUSEO CASA NATALE DI GABRIELE D’ANNUNZIO – FaMu Giornata Nazionale delle famiglie al museo – domenica 13 ottobre ore 10:00: la visita guidata è rivolta ai bambini e alle loro famiglie e verrà effettuata soffermandosi sulla casa dove Gabriele d’Annunzio nacque e trascorse la sua infanzia e, soprattutto, sulla sua attività di poeta e scrittore in linea con il tema che quest’anno è stato scelto per la nuova edizione di FaMu: l’arte dello storytelling. Il biglietto di ingresso al museo e la visita guidata sono gratuiti.

INFO E COSTI

Le attività sono su prenotazione e a cura di DADAbruzzo, Associazione di Promozione Sociale e Culturale. Per info e costi: 388.2408406; dadabruzzo@libero.it; www.dadabruzzo.wordpress.com. Le iniziative sono rivolte ai soci e a chi desidera tesserarsi. Il costo della tessera associativa è di 3,00