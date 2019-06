Concorso canoro “Mogol, Emozioni a Pietrasecca”: come partecipare

Il vincitore sarà premiato con una borsa di studio dal valore di 3000,00 euro per un corso presso il Centro Europeo Toscolano “La Scuola di Mogol”

PIETRASECCA DI CARSOLI – Il concorso canoro “Mogol, Emozioni a Pietrasecca” vuole essere una manifestazione musicale con due obiettivi principali, offrire serate di spettacolo ripercorrendo la straordinaria carriera del grande autore Mogol e selezionare un nuovo talento per la musica italiana.

In questa ottica, infatti, si è deciso di premiare il vincitore con una borsa di studio presso il Centro Europeo Toscolano “La Scuola di Mogol”. Il concorso si svolgerà in due parti.

Una prima fase di qualificazione che si svolgerà nei giorni 10, 11 e 12 agosto 2019 dove verranno selezionati 12 finalisti e la serata finale del 6 di settembre nella quale Giulio Rapetti, in arte Mogol, in qualità di Presidente della giuria, premierà il vincitore della manifestazione. La manifestazione si terrà a Pietrasecca di Carsoli (AQ).

Regolamento

Articolo 1 – Iscrizione

I partecipanti, con età minima di anni diciotto, dovranno far pervenire al comitato organizzatore, all’indirizzo email mogolapietrasecca@gmail.com :

• domanda di partecipazione/liberatoria scaricabile dal gruppo Facebook “MOGOL, EMOZIONI A PIETRASECCA”;

• curriculum vitae con dati anagrafici, indirizzo, telefono, indirizzo email, occupazione, hobbies, eventuali esperienze;

• fotocopia di un valido documento di identità del partecipante, mentre in caso di un gruppo il documento del Responsabile;

• titolo di tre brani scritti da Mogol che si intendono presentare tra i quali il Comitato sceglierà il più adatto alla scaletta della serata (sarebbe preferibile che almeno uno dei tre brani non sia stato composto e/o eseguito da Lucio Battisti);

• preferenza (se c’è) su due delle tre date nelle quali ci si vuole esibire;

• due esibizioni del concorrente da mandare tramite demo in formato MP3/MP4 da inviare per email o link su una piattaforma web.

A seguito della ricezione della lettera di accettazione, da inviarsi tramite mail, della domanda di partecipazione, dovranno essere inviati, entro dieci giorni dall’invio della stessa:

• la ricevuta di versamento di euro 50,00 (cinquantaeuro), da effettuarsi a mezzo bonifico bancario su un conto che verrà comunicato al momento dell’accettazione della domanda;

• le basi dei tre brani con i quali ci si vuole esibire, in formato MP3.

Il Comitato organizzatore stilerà il calendario e le scalette per le serate e le comunicherà ai cantanti in gara.

Articolo 2 – Serate di qualificazione

I cantanti selezionati saranno distribuiti sulle tre serate nei giorni 10, 11 e 12 agosto 2019.

In ognuna serata saranno selezionate le esibizioni dal vivo di tre cantati scelti da una giuria e l’esibizione di un cantante espressione dell’apprezzamento del pubblico della serata (nei modi e nei tempi che verranno comunicati nel corso della serata stessa).

La giuria* sarà composta da esperti musicali (Professionisti del settore, diplomati al conservatorio, maestri di Banda musicale, maestri di Coro Polifonico, etc.).

Articolo 3 – La serata Finale

La serata finale, cui parteciperanno i 12 cantanti selezionati, si svolgerà il venerdì 6 settembre 2019.

Per la serata finale sarà stilata una scaletta dal Comitato organizzatore sentiti i cantanti finalisti.

I cantanti dovranno cantare dal vivo sulle basi precedentemente inviate sulle quali esibirsi

La giuria* sarà composta da esperti musicali (diplomati al conservatorio, maestri di Banda musicale, maestri di Coro Polifonico, etc.) e sarà presieduta dal maestro Mogol che effettuerà la premiazione.

Articolo 4 – Premio

Il vincitore sarà premiato con una borsa di studio dal valore di 3000,00 euro per un corso presso il Centro Europeo Toscolano “La Scuola di Mogol”.

Il vincitore potrà scegliere tra 3 diversi corsi:

– autori;

– compositori/arrangiatori;

– interpreti.

Il corso avrà una durata di nn. 15 giorni, suddivisi in fasi di 5 giorni ogni mese. La borsa di studio sarà comprensiva della didattica, del tutoraggio e coordinamento, della residenzialità, dell’utilizzo della strumentazione/attrezzature tecniche, musicale e sportiva. Qualora dovesse risultare vincitore un gruppo musicale si specifica che la Borsa di studio sarà riservata ad un solo componente.

Articolo 5 – caratteristiche dei brani

Il brano deve avere le seguenti caratteristiche:

• autore Mogol;

• durata propria del brano originario;

• non potrà essere solo strumentale;

• eseguito esclusivamente dal vivo;

• non contenere in aggiunta al testo originale messaggi di qualsiasi genere.

N.B.: Il giudizio della giura è insindacabile e non contestabile. I dati comunicati saranno utilizzati, esclusivamente per pubblicizzare l’evento, sui gruppi Facebook.