Prevenzione del tumore al seno, laboratori territoriali a Martinsicuro

MARTINSICURO – Ha preso il via il progetto “Laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno”. Si tratta di una iniziativa giunta alla seconda edizione e che viene realizzata dalla Cooperativa DLM grazie ad un contributo offerto dalla Susan G. Komen Italia Onlus, da Coop Alleanza 3.0, dal Comune di Grottammare e dalla Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, che si svolge in collaborazione con Pro Loco di Martinsicuro, ASD Sen Dao, Pol Ita Dance School e Danzarte.

Il progetto rappresenta la prosecuzione e il potenziamento dell’iniziativa “Laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno” realizzato nel 2018 che si intende proseguire per mettere a disposizione gratuitamente di donne di ogni età una serie di laboratori gratuiti sportivi per incrementare le opportunità di attività fisica e di movimento.

Al momento le attività organizzate sono tre.

Un corso gratuito di Taijiquan – qigong che si svolge presso Danzarte in Via 8 Marzo 18 a Pagliare del Tronto e la cui prossima lezione è fissata per martedì 2 luglio dalle ore 18,30 alle 20.

Sono poi in corso due cicli di lezioni gratuite di yoga.

A Martinsicuro, presso gli spazi aperti dell’Hotel San Remo (Villa Rosa, Lungomare Italia 74) il corso si tiene fino al 29 agosto (tranne il 15 agosto) ogni giovedì dalle ore 19 alle ore 20.

A Grottammare, fino al 27 agosto (tranne il 13 agosto), le lezioni si svolgono ogni martedì dalle ore 19 alle ore 20 presso Piazza Capponi (vicino ai nuovi campi da tennis – Via Promessi sposi).

La partecipazione alle varie iniziative è gratuita. Ulteriori informazioni possono essere acquisite sul sito www.cooperativemarche.it o sulla pagina facebook Cooperativa DLM.