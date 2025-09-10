REGIONE – Settembre 2025 in Abruzzo si apre con un weekend che profuma di fine estate e vibra di musica, tradizione, cultura e natura. . Venerdì 5 settembre, Francavilla al Mare accoglie i Ricchi e Poveri, icone della musica leggera italiana, con uno show che promette nostalgia e allegria sul lungomare. Il giorno successivo, 6 settembre, è la volta di Fiordaliso, che porta a Pacentro la sua voce potente e il suo carisma in uno spettacolo dal sapore pop-rock. Domenica 7 doppio appuntamento: a Cerchio arriva Amedeo Minghi, con le sue ballate romantiche e intramontabili, mentre a Pescara si esibisce Cristiano De André, in una serata dedicata alla musica d’autore.

A Pescara, il Festival Dannunziano entra nel vivo proprio nel weekend del 12–14 settembre. Tra gli appuntamenti più attesi, lo spettacolo dedicato a Giorgio Gaber con Neri Marcorè e la Medit Orchestra, che unisce teatro e musica in una cornice poetica. Sempre a Pescara, venerdì 12 settembre, il Teatro Circus inaugura la sua 59ª stagione con un cartellone che spazia dalla prosa alla danza, con ospiti di rilievo nazionale.

A Guardiagrele, venerdì 12, Michele Zarrillo sarà ospite del Festival Dannunziano con un concerto che promette emozioni e grandi classici.

Il mese prosegue con altri nomi di spicco: Noemi sarà protagonista a Lanciano il 16 settembre, con la sua voce graffiante e un repertorio che mescola soul, pop e nuove sonorità.

Natura e sostenibilità

Nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Pescasseroli ospita il progetto “800 Voci per la Terra” sabato 13 e domenica 14. Un evento che unisce arte e ambiente, con concerti, laboratori e performance dedicate alla sostenibilità e alla bellezza del territorio. Un’occasione per vivere la montagna in modo consapevole e creativo.

Tradizione e folklore

A Furci, sabato 13, si celebra la Festa del Beato Angelo, una delle ricorrenze religiose più sentite della provincia di Chieti. Il borgo si anima con processioni, musica dal vivo e stand gastronomici, in un’atmosfera che mescola spiritualità e festa popolare.