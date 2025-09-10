REGIONE – L’estate sta finendo, ma a settembre sono ancora tante le sagre e gli appuntamenti enogastronomici in occasione delle quali poter degustare prodotti tipici e ascoltare musica dal vivo.

Nel primo fine settimana del mese, a Castelnuovo Vomano bsettima edizione della sagra dei Pipindune, dove il peperone locale é protagonista assoluto di piatti gustosi e atmosfere genuine. A Torricella Sicura ventottesima Sagra del minestrone alla torricellese, pecora alla callara e prodotti locali, per riscoprire e valorizzare la cultura contadina di un tempo.

Nel secondo weekend, a Ortona, Piazza San Tommaso diventa capitale del gusto con l’International Street Food Festival, dove food truck da tutto il mondo propongono specialità dai cinque continenti. Tortoreto ospita la Fiera dell’Agricoltura Tortoretana, giunta alla sua sesta edizione. Tre giorni dedicati al mondo rurale, con esposizioni, degustazioni e incontri che valorizzano le eccellenze agricole locali e il legame profondo tra terra e comunità. Negli stessi giorni le strade del centro storico di Mosciano Sant’Angelo si vestiranno a festa per accogliere la 67ª edizione della Festa dell’Uva – Memorial Luigi Galiffa, uno degli appuntamenti più sentiti e longevi dell’intero panorama abruzzese. Un evento che non è solo celebrazione del vino, ma autentico tributo alla cultura contadina teramana e alle sue radici profonde. Infine, Avezzano si anima con Marsicaland, il festival diffuso dell’agroalimentare che trasforma il centro cittadino in un palcoscenico di tradizioni e sapori. Il Mercato della Terra, gli show cooking, i concerti e il grande Corteo dei Marsi con oltre 250 figuranti celebrano l’identità della Marsica in un racconto collettivo che unisce passato e futuro.

Il 27 e 28 settembre a Tornareccio tornerà Regina di Miele, la mostra mercato che nasce come promozione del territorio di Tornareccio e dei suoi prodotti agro-alimentari tipici: formaggi, salumi, olio, dolci e altre specialità locali. Una vera e propria rassegna del gusto fatta di stand espositivi, visite guidate alle aziende di apicoltura, degustazioni guidate, mostre fotografiche, incontri culturali, cooking show, artigiani all’opera, iniziative dedicate ai bambini, musica e tanto altro.

Ma ci saranno anche tante Feste di fine estate, anticipazioni d’autunno….continuate a seguirci e le scopriremo insieme!