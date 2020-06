Il Comune dell’Aquila autorizza Dante Labs per i test anti-Covid

Lo ha annunciato il Sindaco Biondi. Processerà migliaia di test per monitorare, contrastare e combattere il contagio da Coronavirus

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila ha autorizzato, temporaneamente e sino alla fine dell’emergenza Coronavirus, il centro genomico Dante Labs all’insediamento, negli spazi del Tecnopolo, di un laboratorio in grado di processare migliaia di test da effettuare sulla popolazione per monitorare, contrastare e contenere il contagio da Covid-19”. A dare l’annuncio è stato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. “Si tratta, dopo il via libera della Regione giunto venerdì scorso, di un passaggio molto importante e propedeutico al nulla osta definitivo che potrà essere concesso dopo le verifiche di competenza della Asl. – ha spiegato il Sindaco – Il Comune, e i suoi uffici del Suap, hanno sempre tempestivamente fornito riscontro alle istanze in considerazione dell’importanza strategica rivestita da un’eccellenza privata di questa terra, corteggiata già da altre Regioni e che potrà essere complementare al sistema sanitario pubblico”.