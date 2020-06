Pescara, “Musei a cielo aperto”: ecco il programma

PESCARA – Imparare divertendosi, e rispettando tutte le regole per tutelare la salute. Si chiama «Musei a cielo aperto» l’iniziativa targata Fondazione Museo delle genti d’Abruzzo in collaborazione con l’assessore alla Cultura Mariarita Paoni Saccone e quello al Verde Giovanni Santilli. Una serie di appuntamenti negli spazi aperti come aree attrezzate, giardini, parchi, cortili esterni di istituzioni museali, riservati ai bambini da 6 anni in su che potranno così accostarsi con leggerezza a temi importanti come arte, natura, archeologia, letteratura, storia, tradizioni popolari e fotografia sotto la guida del team dei Servizi educativi della Fondazione.

«Abbiamo pensato – così l’assessore Paoni Saccone – a un coinvolgimento attivo dei più piccoli su diversi aspetti della cultura, ma in modo che possano imparare insieme come se stessero partecipando a un gioco. Crediamo che questa formula sia quella più funzionale e anche la più proficua dal punto di vista didattico, educativo e anche ludico».

Attraverso la partecipazione a una serie di eventi si acquisirà la conoscenza della storia e della cultura cittadine e della nostra regione, partecipando a un programma ricco e interessante che si snoda dall’8 giugno al 28 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 presso l’area esterna dell’Aurum, del Parco Villa Sabucchi e del cortile del Museo civico “Basilio Cascella”.

Ogni gruppo sarà al massimo di 7 bambini (minimo 4) coordinato da professionisti quali Valeria Gambi, Maria Fantone, Chiara Russo, Serena D’Orazio, Roberta Tinarelli e Christian Dolente. I bambini dovranno presentarsi muniti di mascherina e guanti, portare un astuccio con i colori e la merenda, mentre gli altri materiali saranno forniti dagli operatori. Dato il numero limitato di posti è necessario è necessario prenotarsi entro le ore 13 del venerdì precedente la settimana richiesta, inviando una mail a didattica@gentidabruzzo.it (info telefoniche giovedì dalle 17 alle 19 al 3939374212). Il costo è di 50,00 euro settimanale, oppure 12.00 giornaliero.

PROGRAMMA

8 – 12 giugno

Ecomondo: impariamo ad amare la Terra – Parco Villa Sabucchi

Gli strumenti e le tecniche degli artisti – Museo Cascella

Fotografia in corso: sperimenta, scatta e ammira – Aurum

15 – 19 giugno

Gioco di ruolo – Parco Villa Sabucchi

Giovani registi: realizziamo un cartone animato – Museo Cascella

Come i grandi maestri dell’arte – Aurum

22 – 26 giugno

Artefici ed artisti della Preistoria – Parco Villa Sabucchi

Arte e amuleti delle genti d’Abruzzo – Museo Cascella

Riti e leggende d’Abruzzo: una scoperta al giorno – Aurum

29 giugno – 3 luglio

Un’arte d’aMARE – Parco Villa Sabucchi

Le feste d’Abruzzo –Museo Cascella

Di che colore è fatta una storia – dialoghi tra arte e lettura – Aurum

6 – 10 luglio

Giovani registi: realizziamo un cartone animato – Parco Villa Sabucchi

Nella bottega dei Cascella – Museo Cascella

Antichi dèi ed eroi – Aurum

13 – 17 luglio

Miti e mitologia tra arte e natura – Parco Villa Sabucchi

Di che colore è fatta una storia – dialoghi tra arte e lettura – Museo Cascella

Archeogiochiamo! – Aurum

20 – 24 luglio

Fotografia in corso: sperimenta, scatta e ammira – Parco Villa Sabucchi

Come i grandi maestri dell’arte – Museo Cascella

Nella bottega dei Cascella – Aurum

27 – 31 luglio

Riti e leggende d’Abruzzo: una scoperta al giorno – Parco Villa Sabucchi

Le feste d’Abruzzo – Museo Cascella

Arte e amuleti delle genti d’Abruzzo – Aurum

3 – 7 agosto

Riti e leggende d’Abruzzo: una scoperta al giorno – Museo Cascella

Gioco di ruolo – Aurum

17 – 21 agosto

L’antico erbario – Parco Villa Sabucchi

Fotografia in corso: sperimenta, scatta e ammira – Museo Cascella

Gli strumenti e le tecniche degli artisti – Aurum

24 – 28 agosto

Arte e amuleti delle genti d’Abruzzo – Parco Villa Sabucchi

Un’arte d’aMARE – Museo Cascella

Ecomondo: impariamo ad amare la Terra – Aurum