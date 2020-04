Comune di Chieti, avviso di selezione di personale

Avviso per la nomina di Sindaco titolare e supplente del Collegio Sindacale della OPS. Domande entro e non oltre le 12 del 12 maggio

CHIETI – L’Amministrazione Comunale di Chieti intende provvedere alla nomina di un Sindaco effettivo e di un titolare supplente in seno al Collegio Sindacale della OPS. s.p.A. A tal fine é stato pubblicato un avviso.

Gli interessati dovranno presentare, a mezzo di posta elettronica (PEC) o con spedizione postale, la propria dichiarazione di responsabilità entro e non oltre le ore 12 del 12 maggio, corredata da: curriculum vitae, certificazione o autocertificazione che attesti l’iscrizione al Registro dei Revisori Legali; dichiarazione di non trovarsi, a pena di esclusione dalla selezione, in una delle condizione di incompatibilità o ineleggebilità previste dalla legge.

L’avviso é pubblicato sl sito del Comune di Chieti.