Cologna Spiaggia, nuovi interventi di mitigazione del rischio idraulico

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Con Delibera di Giunta n. 103 del 6 aprile 2022 avente per oggetto “Mitigazione rischio idraulico nella frazione di Cologna Spiaggia – approvazione perizia di variante e suppletiva n. 2.” l’Amministrazione rosetana ha deciso di realizzare una serie di ulteriori interventi di mitigazione del rischio idraulico rispetto al progetto iniziale al fine di potenziare, in particolare, il sistema di raccolta delle acque in via della Stazione.

Questa variazione sarà realizzata utilizzando i ribassi d’asta del progetto iniziale e rimodulando alcune voci di spesa. Il progetto di mitigazione del rischio idraulico a Cologna Spiaggia consentirà inoltre l’ultimazione dell’asfalto su via Nazionale e la realizzazione di parcheggi in via degli Acquaviva dove sarà intubato il canale a cielo aperto al lato della ferrovia.

“Grazie a questa variazione puntiamo a risolvere gli annosi problemi legati agli allagamenti nella zona del sottopasso di via della Stazione – dichiarano il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes e l’Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Marcone – infatti, con il progetto inizialmente concepito, si rischiava di non dare completa soluzione a questa problematica, ora grazie alla variante verrà realizzato un ulteriore sistema di pompaggio dell’acqua che dovrebbe garantire che non si ripetano più gli allagamenti che, in passato, hanno riguardato l’area di via della Stazione ed i terreni circostanti”.

“L’auspicio – concludono gli Amministratori rosetani – è che anche grazie a questa rimodulazione del progetto iniziale si riescano a realizzare interventi importanti e finalmente risolutivi per la frazione di Cologna Spiaggia”.