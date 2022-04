Giulianova, progetto Morrc: incontro di Vasanella a Di Carlo con gli studenti

GIULIANOVA – Venerdì scorso, 8 aprile, l’ assessore Marco Di Carlo e il Presidente del Consiglio comunale Paolo Vasanella, hanno incontrato gli studenti dell’ Istituto “Crocetti- Cerulli di Giulianova, nell’ambito del progetto Morrc (Maree, Onde Radio, Reti, Comunità), un’iniziativa co-finanziata dall’Unione Europea ed inclusa nel Programma Erasmus+.

Obiettivo del progetto è creare opportunità di incontro tra giovani di tre città (Giulianova, Cesena e Agropoli), coinvolgendo complessivamente 150 ragazzi. I contatti, nello specifico, mirano alla realizzazione di spazi di ascolto e riflessione sulla propria identità, su quella della comunità locale e nazionale, sulla cittadinanza europea.

Lo strumento utilizzato è quello della radio, veicolo ottimale per facilitare la condivisione di competenze trasversali e nuove conoscenze, per creare contenuti radiofonici e digitali di valore.

L’Assessore Di Carlo e il Presidente Vasanella hanno risposto con entusiasmo e disponibilità alle domande degli studenti partecipanti al progetto. I temi toccati sono stati quelli delle politiche giovanili e dei punti di interesse delle nuove generazioni circa gli eventi, il turismo, il commercio e la cultura. Si è parlato anche di sviluppo sostenibile, e condiviso le strategie già poste in essere.

È stato un momento importante, per gli amministratori ed i ragazzi. Questi ultimi, in modo particolare, hanno potuto vivere un’esperienza preziosa e rapportarsi in modo informale e diretto con chi, su mandato degli elettori, ha la responsabilità di governare la città.