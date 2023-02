Collisioni Beethoven/Bowie: lezione concerto a Francavilla al mare

FRANCAVILLA AL MARE – Un modo innovativo di avvicinarsi ai classici grazie all’ incontro tra due diverse realtà: musica classica e musica leggera riunite in una lezione-concerto. Collisioni è un progetto speciale avviato a marzo 2022 dall’Associazione Identità Musicali allo scopo di avvicinare il pubblico alla musica di ogni periodo storico attraverso racconti ed esibizioni. L’Associazione realizza il secondo incontro della nuova stagione venerdì 10 febbraio alle ore 21.00 presso l’Auditorium Palazzo Sirena di Francavilla al Mare (CH). Una lezione-concerto incentrata sulle figure di Ludwig Van Beethoven e David Bowie offrirà l’occasione di approfondire le esperienze e le passioni di due sensibilità straordinariamente affini che hanno dato un contributo fondamentale alla storia della musica, portandola al di là dei confini di un’epoca.

Collisioni è un modo per accendere l’immaginazione del pubblico e creare domande prima ancora che risposte. Il progetto vuole dimostrare quanto la musica pop prenda in prestito dalla musica classica, e quanto questa abbia anticipato alcune tendenze. La trasformazione dall’interno delle forme classiche avviata da Beethoven raggiunge un approccio fortemente innovativo nella scrittura musicale, e trova un perfetto corrispondente nell’ eclettico interesse di Bowie per l’arte, il mito, il teatro, il cinema. Le grandi figure ispiratrici dei capolavori beethoveniani quali Coriolano, Prometeo, Napoleone sembrano sopravvivere a distanza di secoli nei brani di David Bowie, animati da uno spirito straordinariamente eroico ed umano allo stesso tempo.

Protagoniste della serata saranno le melodie dei due autori rievocate al pianoforte dal pianista Daniele Ruffino attraverso apposite trascrizioni. A presentare gli incontri e tenere le lezioni sarà il Maestro Alfredo Bruno, direttore d’orchestra dell’Ensemble Baccano e presidente dell’Associazione Identità Musicali.

Identità Musicali è un’associazione giovanile che ha già promosso in regione diverse attività attorno al progetto dell’Ensemble Baccano, un’orchestra composta da giovani musicisti abruzzesi. Anche questa iniziativa nasce all’interno di una serie di progetti che vuole conferire e restituire un ruolo centrale al dialogo fra musica e quotidianità, attraverso eventi immediati, accessibili, coinvolgenti e progettati insieme al pubblico. Collisioni ha quindi trovato nella stagione del Palazzo Sirena con la direzione artistica di Davide Cavuti una preziosa opportunità di collaborazione.

Per l’anno 2022/23 la serie di Collisioni ha già visto la realizzazione di un primo appuntamento improntato sull’ incontro tra Tosti e Cicognini, e proseguirà con un ultimo appuntamento annuale che porterà ad un dialogo tra le melodie di Giuseppe Verdi e la delicatezza delle canzoni di Lucio Dalla.

I biglietti sono disponibili su Ciaotickets al link: (https://bit.ly/BeethovenVSBowie) o presso la biglietteria del Palazzo Sirena dal martedì alle domenica dalle ore 17 alle ore 20. Info www.identitamusicali.it / email: info@identitamusicali.it