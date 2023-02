Annacarla Valeriano e Stefano Redaelli protagonisti a “Parole in circolo”

Dopo la riflessione politica di Michele Santoro, “Parole in circolo” invita ad approfondire il tema della follia e del disagio psichico, appuntamento il 4 febbraio al Kursaal

GIULIANOVA – Tutto pronto per l’interessante serata che la rassegna culturale “Parole in circolo” propone per domani, sabato 4 febbraio, alle 18, al Kursaal. Protagonisti dell’incontro saranno la saggista Annacarla Valeriano e lo scrittore Stefano Redaelli. La prima, saggista, presenterà il suo “Contro tutti i muri – La vita e il pensiero di Franca Ongaro Basaglia” edito da Donzelli nel 2022. Il secondo, autore apprezzatissimo dalla critica e dal pubblico, illustrerà contenuti e risvolti dei romanzi “Beati gli inquieti” (Neo 2021) e “Ombra mai più” (Neo 2022).

Dialogherà con loro la giornalista e organizzatrice della rassegna Alessandra Angelucci. L’evento vedrà anche il saluto del dottor Domenico De Berardis, direttore del Dipartimento di Salute mentale della Asl di Teramo.

Quello di domani è il secondo degli appuntamenti previsti dal programma della seconda edizione di “Parole in circolo”, ciclo di incontri e di racconti curato dall’ associazione “Forum Artis- Cultura in movimento” in collaborazione con la Biblioteca civica “Vincenzo Bindi” ed il Patrocinio del Comune di Giulianova.

L’ingresso, come sempre, è libero, fino ad esaurimento posti.