Codice appalti, notivà decreto sblocca cantieri: convegno a Pescara

Nell’incontro ANCE Chieti Pescara anche il tema della legge di conversione e il project financing. Il programma completo

PESCARA – Giovedì 18 luglio dalle 10.30 alle 13.30 presso la Sala Orofino sede Confindustria Chieti – Pescara (via Raiale) convegno ANCE Chieti Pescara dal titolo “Codice appalti: le novità del decreto sblocca cantieri e della legge di conversione e il project financing: opportunità, criticità e prospettive per un rilancio. Andiamo a vedere nel dettaglio il programma di questo evento. Per partecipare è possibile contattare: a.tarquinio@confindustriachpe.it – tel. 085 432551

PROGRAMMA

9.30 ASSEMBLEA DEI SOCI ANCE CHIETI PESCARA 10.30 CONVEGNO

SALUTI DI APERTURA Gennaro Strever – Presidente ANCE Chieti Pescara INTERVENTI

Edoardo Bianchi – Vice Presidente ANCE con delega alle Opere Pubbliche «Sblocca cantieri ?»

Francesca Ottavi – Direttore Area Legislazione Opere Pubbliche ANCE «D.L. Sblocca cantieri: le principali novità per i lavori pubblici dopo la conversione in legge»

Arturo Cancrini – Avvocato – Studio Legale Cancrini e Partners

” Le prospettive di ripresa del settore alla luce dello sblocca cantieri e della riforma del codice “

Vincenzo Di Baldassarre – Avvocato – Studio Legale Di Baldassarre

«Il Project Financing: un’opportunità di vantaggi collettivi, in un percorso irto di ostacoli. Prospettive per un rilancio»