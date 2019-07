Rinviata la serata “Una noche por Paco” del Pescara Jazz

Causa maltempo sarà posticipata a data da destinarsi. Il Pescara Jazz tornerà da domani sera a Piazza Muzii con due concerti

PESCARA – Si comunica che, causa maltempo, la speciale serata Una noche por Paco – in programma per questa sera in ricordo del noto chitarrista flamenco/jazz – è rimandata a data da destinarsi. Sarà possibile richiedere il rimborso del biglietto a partire da lunedì e fino al 31 luglio. Basta rivolgersi al rivenditore nel quale è stato effettuato l’acquisto del titolo d’ingresso.

Il Pescara Jazz riprende domani sera con la tre giorni dedicata al Pescara Jazz Club all’aperto: sei concerti gratuiti, due per ogni serata. Appuntamento in piazza Muzii alle 21 con il Cuneman 5et e con il gruppo di Serena Brancale. A seguire, lunedì, spazio al quartetto di Michele Tino e a quello di Camilla Battaglia. Martedì sul palco Filippo Bubbico quintet e poi il gruppo di Tonina.

Lo staff del festival, a breve, renderà noto anche il giorno di recupero del concerto di Bungaro.