CNA Turismo Abruzzo al TTG Rimini 2025: 14 pacchetti e artigianato in vetrina

RIMINI – Partita ieri alla Fiera di Rimini l’edizione 2025 del TTG, la grande kermesse dedicata alla vacanza attiva e al turismo esperienziale. Cna Turismo Abruzzo è presente con 14 pacchetti turistici, presentati da 7 diverse imprese: Abruzzo Incoming; Camminare in Abruzzo; Eurotour Viaggi; Fuori Porto; Hotel Venezia; Poseidon Resort; Pallenium Tourism.

Con la presidente e il coordinatore regionale Francesca Mastromauro e Gabriele Marchese messi in campo oltre 50 appuntamenti con tour operator di 19 Paesi: un’agenda ricca che comprende, oltre all’Italia, anche Cina, India, Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Canada, Belgio, Germania, Portogallo, Svezia, Repubblica Ceca. Oggi in programma, nell’area della Cna Nazionale, anche un evento speciale dal titolo “Vivi l’Abruzzo.

Un viaggio tra arte orafa e maestri ceramisti”, voluto in collaborazione con Cna Artistico e Tradizionale per rafforzare un elemento identitario del nostro territorio, quale l’artigianato artistico: erano presenti il Sottosegretario alla Regione Abruzzo con delega al Turismo, Daniele D’Amario, il presidente e il coordinatore nazionale di CNA Turismo, Marco Misischia e Cristiano Tomei. Con il maestro orafo pescarese, Francesco Lupo, e la ceramista di Rapino, Giovannina Tasca, che hanno dato un saggio della propria bravura.