Civitella Roveto, stagione teatrale 2021/2022: il programma

Ad aprire il sipario il 31 ottobre sarà “Con le ali della libertà”, adattamento di Alesandro Martorelli del testo di Stephen King

CIVITELLA ROVETO – È stata presentata, in occasione della quarta stagione teatrale, la rassegna organizzata dal Teatro OFF (limits) e Teatranti Tra Tanti al Teatro Comunale di Civitella Roveto, in collaborazione con le associazioni Assioma e FEEL, con il patrocinio del Comune di Civitella Roveto.

Sono sette gli spettacoli che compongono il cartellone sviluppato dai direttori artistici Antonio Pellegrini e Alessandro Martorelli, con il supporto della project manager Cinzia Pace.

“Con il Teatro OFF abbiamo sviluppato già delle collaborazioni in passato. Questa volta abbiamo deciso di dare vita ad una stagione vera e propria – ha commentato Pierluigi Oddi, sindaco di Civitella Roveto – Sono rimasto stupito per la qualità degli spettacoli proposti e sono molto felice proprio perché questo teatro è anche dotato di attrezzature importanti che consentono l’abbattimento dei costi e ci è stato consentito di stipulare questa convenzione che permette di portare spettacoli di livello ad un costo accessibile a tutti. Grazie, quindi, a nome di tutta la cittadinanza perché riteniamo che ci è stato proposto un grande programma teatrale che ci consentirà di vivere emozioni dal vivo. Abbiamo la passione, la volontà e soprattutto quella sinergia per ottenere dei buoni risultati, è bello vedere il connubio tra associazioni, l’amministrazione e gli spettatori”, ha aggiunto Oddi.

“Sono felicissima di questa opportunità in questo splendido teatro, perla della Valle Roveto e non solo – ha dichiarato la project manager Cinzia Pace – Voglio solo appellarmi ai cittadini, venite a teatro, i costi sono molto bassi e gli spettacoli hanno un livello importante. La cosa fondamentale per cui il Teatro OFF si spende sempre è il messaggio sociale e culturale che traspare ogni volta in tutti gli spettacoli, e avviene in modo fruibile, leggero e a volte divertente ed è la cosa più importante che il teatro possa fare per i nostri giovani”.

Sono stati invece i direttori artistici Antonio Pellegrini e Alessandro Martorelli ad esporre i sette spettacoli previsti dalla rassegna, non senza ricordare come il Teatro OFF, nonostante le numerose difficoltà dovute alla pandemia, non si sia mai fermato.

“Finalmente ripartiamo, o meglio non ci siamo mai fermati, e lo facciamo con un progetto artistico che fino a qualche mese fa era impensabile – ha sottolineato Antonio Pellegrini – Nonostante ciò, noi abbiamo programmato tutto ed il primo sindaco che ha creduto a questa pazzia è stato Pierluigi Oddi, cominciamo quindi da qui, da Civitella Roveto”.

“Abbiamo visitato molti teatri nel corso del tempo – ha aggiunto Alessandro Martorelli – ma vedere un teatro così attrezzato e curato è molto raro. Bisogna quindi davvero fare i complimenti a tutti coloro che lo hanno permesso. Qui è questione solo di passione, non di altro”.

La rassegna

“Con le ali della libertà” (Di Stephen King Adattamento di Alessandro Martorelli) aprirà il sipario del Teatro Comunale il 31 ottobre alle ore 18. Domenica 28 novembre sarà la volta de “L’amante” (di H. Pinter con Stefano Doschi e Beatrice Lo Re), mentre il 19 dicembre, Vincenzo Olivieri divertirà gli spettatori con “Non è mai troppo Abruzzo”. Si inaugurerà il nuovo anno con “Jakob il bugiardo” il 30 gennaio 2022 mentre il 27 febbraio sarà protagonista la compagnia teatrale “Il Canovaccio” con lo spettacolo “La sottile linea gialla”.

Domenica 20 marzo approderà nella Valle Roveto Pierluigi Tortora con “ZiFonso”, mentre il 24 aprile sarà la volta di Luca Avallone con “Neve”. La rassegna terminerà domenica 15 maggio con “Follia d’ufficio” (di Teatranti Tra Tanti).

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 18, eventuali variazioni di programma o di orario saranno comunicate tempestivamente.

Costo abbonamento intera stagione: € 35,00

Si ricorda che in base alle vigenti normative anti- Covid l’ingresso allo spettacolo è permesso solo con l’esibizione del Green Pass (aver fatto almeno una dose del vaccino; essere risultati negativi a un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore o essere guariti dal Covid negli ultimi sei mesi).

Per abbonamenti, biglietti e prenotazioni chiamare il 366.6555303 o scrivere a teatroffavezzano@gmail.com;