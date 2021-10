Serie C, Teramo – Gubbio 1-1: highlights, sintesi e tabellino

Un punto e tante occasioni sprecate per i biancorossi, che passano in vantaggio con Birlingea ma si fanno rimontare da Redolfi

TERAMO – Pareggio casalingo del Teramo contro il Gubbio che lascia tanto amaro in bocca ai biancorossi: il vantaggio di Birligea viene impattato dal colpo di testa di Redolfi nella ripresa, poi troppe occasioni sciupate. Martedì trasferta a Grosseto. Vediamo nei dettagli come é andata.

Highlights

Cronaca del match

Dopo soli 4 minuti arriva la prima occasione per il Teramo: in precario equilibrio Malotti dentro l’area di rigore si fa bloccare la prima, clamorosa palla gol per i biancorossi. Al 12′ ancora pericolosi i biancorossi, questa volta con Birligea che dal limite dell’area calcia al volo sfiorando il palo. Al 17′ arriva il gol: Birligea con un pezzo di bravura davvero meritevole di menzione, dribblando una serie di difensori e superando il portiere in uscita. Al 35′ azione in ripartenza di Mangni, con prodezza balistica a giro a colpire in pieno la traversa. Tre minuti dopo biancorossi vicinissimi al raddoppio: invenzione mancina di Malotti a premiare l’inserimento di Birligea a bucare i centrali ospiti che supera anche il portiere, con Oukhadda a salvare sulla linea. Al 9′ della ripresa espulso Arena per doppia ammonizione, Gubbio in dieci uomini. Un minuto dopo Bernardotto si fa respingere il tiro a botta sicura dal portiere Ghidotti. Al 16′ pareggio del Gubbio: sugli sviluppi di calcio d’angolo, insacca di testa Redolfi. Al 34′ Birligea prova la conclusione dai venti metri, la palla termina larga.

Tabellino

TERAMO (4-3-3): 1 Tozzo, 13 Bouah, 19 Bellucci, 26 Piacentini (Vk), 2 Hadziosmanovic; 10 Mungo, 6 Arrigoni (K), 8 Viero (71′ 28 Fiorani); 7 Malotti, 9 Bernardotto, 21 Birligea (dal 35′ st 33 Montaperto). A disposizione: 12 D’Ambrosio, 22 Agostino, 3 Ndrecka, 5 Soprano, 16 Rossetti, 17 Surricchio, 23 Rillo, 27 Furlan, 30 Di Dio. Allenatore: Guidi.

GUBBIO (4-3-3): 1 Ghidotti, 26 Oukhadda, 15 Signorini, 5 Redolfi (Vk), 4 Bonini; 27 Bulevardi (dal 40′ st 2 Formiconi), 8 Cittadino, 20 Sainz-Maza (dal 13′ st 7 Fantacci); 30 Arena, 9 Sarao (dal 29′ st 25 Lamanna), 99 Mangni (dal 40′ st 29 D’Amico). A disposizione: 12 Elisei, 22 Meneghetti, 3 Aurelio, 6 Migliorini, 11 Spalluto, 17 Francofonte. Allenatore: Torrente.

Arbitro: sig. Daniele Virgilio di Trapani.

Assistenti: sigg. Stefano Montagnani di Bolzano e Giulia Tempestilli di Roma 2.

Quarto ufficiale: sig. Leonardo Di Mario di Ciampino (RM).

Reti: 17′ Birligea (T), 61′ Redolfi (G).

Ammonizioni: Birligea (T), Arena (G), Mungo (T), Signorini (G), Cittadino (G), Bellucci (T), Montaperto (T), Bouah (T).

Espulsioni: Arena (G).

Recupero: nessuno minuto nel primo tempo e 4′ nella ripresa