Cittarte 2025 e Abruzzo Students Festival a Pescara: programma

PESCARA – Saranno circa 500 studenti i protagonisti di “Cittarte 2025 – Giornata dell’Arte e della Creatività e Abruzzo Students Festival”, la manifestazione che si svolgerà domani, giovedì 15 maggio, a piazza della Rinascita, a partire dalle ore 8 e fino a sera. “Per un’intera giornata, gli studenti saranno protagonisti, nel cuore della città, trasformando lo spazio pubblico in un laboratorio a cielo aperto, mostrando tutte quelle capacità artistiche che a scuola non riescono a far emergere”, hanno annunciato oggi i promotori in conferenza stampa alla presenza degli assessori comunali Alfredo Cremonese e Zaira Zamparelli.

Gli studenti partecipanti a questa giornata provengono da decine di istituti secondari di secondo grado delle province di Pescara e Chieti, “per una grande manifestazione interprovinciale scandita da performance artistiche, laboratori creativi, mostre, incontri e concerti organizzati nelle sezioni di Arti Visive, Danza, Musica, Teatro, Scrittura Creativa e Attività motorie”, hanno spiegato Martina Firoozian e Francesco Paolo Barbarcane in rappresentanza dalle Consulte Provinciali degli Studenti di Pescara e Chieti, che hanno pensato tutto con il coordinamento tecnico dell’Ente del Terzo Settore Extrascuola ETS, presieduto da Dario De Rugeriis, attraverso il percorso esperienziale “CPS in Act”.

“L’evento nasce dall’integrazione e dall’evoluzione di due manifestazioni scolastiche storiche: la Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca e Pescara Students Festival, con l’obiettivo di valorizzare le espressioni artistiche, culturali e progettuali degli studenti in un’unica grande “festa” condivisa, riconosciuta a pieno titolo come attività didattica. Il progetto rappresenta un esempio virtuoso di cooperazione interprovinciale tra studenti, istituzioni scolastiche e territorio, in cui le Consulte esercitano appieno il proprio ruolo di rappresentanza attiva, curando le fasi del processo organizzativo: dalla mappatura delle proposte artistiche scolastiche all’allestimento degli spazi, fino alla conduzione delle attività in piazza”.

PROGRAMMA’

Il programma prevede una doppia area performativa in piazza (con teatro, danza, musica dal vivo, attività motorie e laboratori di scrittura creativa); un question time pubblico tra rappresentanti istituzionali, studenti e dirigenti scolastici, tre sfilate di moda, esposizioni di opere visive e momenti di incontro tra scuole e associazioni; un concerto finale (nel tardo pomeriggio) con la partecipazione di studenti universitari, ex vincitori dello Students Festival e ospiti regionali.

“Un momento di festa per valorizzare le capacità artistiche degli studenti”, hanno detto Cremonese e Zamparelli. “La piazza principale di Pescara si trasforma in un palcoscenico per gli studenti di Pescara e Chieti: un bel messaggio per tutti i presenti e per tutti gli altri giovani perché con questa manifestazione, e con tutto ciò che c’è dietro, gli studenti esprimono il meglio, singolarmente e in gruppo, e lo mostrano alla città, mettendosi alla prova. Un appuntamento unico di cui siamo orgogliosi e che speriamo si ripeta”.