Città Sant’Angelo: cambio nella caserma dei Carabinieri angolana

CITTÁ SANT’ANGELO – Cambio alla guida della stazione dei Carabinieri di Città Sant’Angelo. Il Maresciallo, Camillo Renzetti lascia il comando angolano per approdare a Montesilvano. Al suo posto arriva Marco D’Alessandro.

Questo il messaggio del Sindaco di Città Sant’Angelo, Matteo Perazzetti: ”A nome di tutti i cittadini angolani, è doveroso ringraziare e augurare un grande in bocca al lupo al Maresciallo Camillo Renzetti che lascia la stazione dei Carabinieri di Città Sant’Angelo, per prendere il comando della caserma di Montesilvano. In questi anni si è dimostrato vero uomo dello Stato, persona di assoluto valore, dedito al lavoro e con grande senso del dovere. Sono certo che sarà apprezzato a Montesilvano e che si contraddistinguerà nel suo nuovo incarico. In bocca al lupo al nuovo comandante dei Carabinieri di Città Sant’Angelo, Marco D’Alessandro, con la certezza che svolgerà un ottimo lavoro”.