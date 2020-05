Bocce, nuovo corso da Educatore Sportivo Scolastico online

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Partirà nelle prossime settimane anche in Abruzzo il primo corso di formazione online per la formazione e l’aggiornamento degli Educatori Sportivi Scolastici della FIB (Federazione Italiana Bocce).

Organizzato dalla FIB Abruzzo e dal Centro Studi FIB il corso si svolgerà online attraverso la piattaforma zoom per la parte teorica mentre la parte pratica si terrà sui campi da gioco in un momento successivo, non appena la situazione legata alla pandemia da Covid-19 lo renderà possibile.

L’Educatore Sportivo Scolastico è la persona che svolge il ruolo di promotore e supporto didattico nelle attività promozionali scolastiche. Una figura chiave nel rapporto tra la disciplina sportiva delle bocce e il mondo della scuola.

“Abbiamo deciso di utilizzare questo periodo in cui non è possibile svolgere l’attività federale per investire sulla formazione pilastro fondamentale di crescita- ha dichiarato il Commissario Straordinario FIB Abruzzo Gregorio Gregori– a questo corso da Educatore Sportivo Scolastico ne seguirà un altro, altrettanto importante per i dirigenti”.

COME PARTECIPARE

Il corso sarà completato da due ore di attività pratica e dal test di idoneità. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Segreteria alla mail: abruzzo@federbocce.it