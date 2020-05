“Città delle Grotte” nel video emozionale anche località turistiche abruzzesi

REGIONE – De Siena editore in collaborazione con la rete Città delle Grotte, Associazione Nazionale dei Comuni nel cui territorio sono presenti cavità naturali, presentano un video emozionale per rilanciare un settore turistico legato alla fruizione di queste peculiari bellezze naturalistiche. Lo spot, dal titolo “Città delle Grotte. Città accoglienti. Venite a scoprirle” è diffuso tramite i canali di Tesori d’Abruzzo quali: YouTube, il sito www.tesoridabruzzo.com la pagina Facebook (https://www.facebook.com/tesoridabruzzoweb/?epa=SEARCH_BOX) e nel sito www.lacittadellegrotte.it. I sindaci di ben 25 comuni hanno contribuito con un breve filmato: un’identica frase ripetuta come invito a visitare la loro terra, corredato da splendide immagini.



Tra le località sono molte quelle abruzzesi: Lama dei Peligni, Cappadocia, Carsoli, Lecce nei Marsi, Lettomanoppello, Roccamorice, San Valentino in Abruzzo Citeriore, San Demetrio ne’ Vestini, Sante Marie e Taranta Peligna.

L’idea è quella di rilanciare il turismo in un settore che “nel suo complesso, mobilita risorse finanziarie dirette e indirette per oltre 100 milioni di Euro, con un flusso turistico, in buona misura straniero, che supera abbondantemente il milione e mezzo di visitatori” dichiara il presidente dell’Associazione e sindaco di Castellana Grotte (provincia di Bari) Francesco De Ruvo.

In questo periodo difficile, a causa delle misure restrittive adottate per l’emergenza sanitaria, l’associazione denuncia gravissime perdite economiche per le Amministrazioni Comunali e per gli operatori economici legati al turismo delle Grotte.

“L’annullamento delle visite didattiche – continua De Ruvo – l’azzeramento di entrate nel periodo primaverile, da sempre ricco dei flussi di visitatori, le continue disdette delle prenotazioni e le palmari incertezze per la imminente stagione estiva hanno prodotto e continuano a determinare un vero e proprio tracollo economico-finanziario per i nostri territori a vocazione carsica”.

Si ringraziano i sindaci dei comuni di:

Baunei, Provincia di Nuoro, Sardegna

Cappadocia, Provincia dell’Aquila, Abruzzo

Carsoli, Provincia dell’Aquila, Abruzzo

Castellana Grotte, Provincia di Bari, Puglia

Castro, Provincia di Lecce, Puglia

Fabbriche di Vergemoli, Provincia di Lucca, Toscana

Falvaterra, Provincia di Frosinone, Lazio

Fluminimaggiore, Provincia di Carbonia-Iglesias, Sardegna

Gemmano, Provincia di Rimini, Emilia-Romagna

Lama dei Peligni, Provincia di Chieti, Abruzzo

Lecce dei Marsi, Provincia dell’Aquila, Abruzzo

Lettomanoppello, Provincia di Pescara, Abruzzo

Lusevera, Provincia di Udine, Friuli Venezia Giulia

Pastena, Provincia di Frosinone, Lazio

Pertosa, Provincia di Salerno, Campania

Pescorocchiano, Provincia di Rieti, Lazio

Roccamorice, Provincia di Pescara, Abruzzo

San Valentino in Abruzzo Citeriore, Provincia di Pescara, Abruzzo

San Demetrio ne’ Vestini, Provincia dell’Aquila, Abruzzo

Sante Marie, Provincia dell’Aquila, Abruzzo

Stazzema, Provincia di Lucca, Toscana

Taranta Peligna, Provincia di Chieti, Abruzzo

Toirano, Provincia di Savona, Liguria

Ulassai, Provincia di Nuoro, Sardegna

Urzulei, Provincia di Nuoro, Sardegna.